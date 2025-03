Gene Hackman è morto per cause naturali una settimana dopo la moglie Betsy Arakawa

Stando a quanto riportato da Heather Jarrell, il medico legale capo dell’Ufficio dell’investigatore medico del New Mexico, Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sarebbero morti per cause naturali ad una settimana di distanza circa l’uno dall’altro. L’attore sarebbe infatti deceduto intorno al 17 febbraio per malattie cardiovascolari, con il morbo di Alzheimer come fattore significativo. La moglie, invece, intorno all’11 febbraiio per aver contratto l’hantavirus, un virus potenzialmente mortale trasmesso dai topi.

Hackman, 95 anni, e Arakawa, 65 anni, sono poi stati trovati morti il 26 febbraio. In quell’occasione le autorità avevano dichiarato di non sospettare un omicidio. In una conferenza stampa tenutasi venerdì, lo sceriffo di Santa Fe Adan Mendoza ha dichiarato che le telecamere di sorveglianza hanno mostrato che Arakawa ha fatto delle commissioni l’11 febbraio, visitando il mercato Sprouts e una farmacia CVS. Quel giorno si è anche messa in contatto con un massaggiatore via e-mail.

La sua auto è entrata nella zona recintata dove la coppia viveva intorno alle 17.15. Dopo quella data non sono state trovate attività o comunicazioni. Secondo Jarrell, Hackman aveva invece un’avanzata malattia di Alzheimer, oltre a una grave malattia cardiaca e a una storia di attacchi di cuore. È risultato negativo all’hantavirus. Erin Phipps, veterinario della sanità pubblica dello Stato, ha dichiarato durante la conferenza stampa che le infezioni da hantavirus sono molto rare. Su 136 infezioni nello Stato negli ultimi 50 anni, il 42% sarebbe stato fatale.

Il virus, come accennato, si trasmette tipicamente attraverso gli escrementi dei roditori. Phipps ha infatti aggiunto che c’erano segni di ingresso di roditori in alcuni edifici della proprietà, anche se il rischio nella casa principale era “basso”. Per quanto riguarda Hackman, il pacemaker dell’attore ha registrato attività cardiaca il 17 febbraio. Il 18 febbraio, invece, ha rilevato un ritmo anomalo, che è stato l’ultimo registrato, suggerendo che Hackman sia morto quel giorno.

La scorsa settimana le autorità avevano annunciato che l’autopsia ha rilevato che entrambi i corpi sono risultati negativi al monossido di carbonio. Anche la New Mexico Gas Company ha controllato a fondo la casa e non ha trovato perdite significative. Secondo un mandato di perquisizione, Arakawa è stata trovato morta sul pavimento del bagno, con alcune pillole sparse sul lavabo. Alla conferenza stampa, Jarrell ha dichiarato che le pillole in questione sono farmaci per la tiroide che venivano assunte come regolarmente prescritto.

Hackman è invece stato trovato in una stanza vicino alla cucina. Sembrava che entrambi fossero caduti a terra. Anche un cane morto è stato trovato in un armadio vicino al corpo di Arakawa, mentre altri due cani sani vagavano per la proprietà. L’esame necroscopico del cane deceduto è ancora in corso. Viene infine riportato che un addetto alla manutenzione ha chiamato le autorità dopo aver trovato la porta lasciata socchiusa. Gli agenti sono entrati e hanno scoperto i corpi. Le morti sono state considerate “abbastanza sospette” da giustificare ulteriori indagini, le quali hanno ora portato a questi nuovi risultati.