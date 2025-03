Resident Evil: il nuovo film al cinema a settembre 2026

È ufficiale: la Sony distribuirà un nuovo capitolo di Resident Evil al cinema a partire dal 18 settembre 2026, stando a quanto riportato da Variety. Basato sul popolarissimo videogioco horror della Capcom, Zach Cregger ha scritto la sceneggiatura e si occuperà anche della regia, mentre Shay Hatten è co-sceneggiatore. Constantin Film produce e cofinanzia il film, mentre Robert Kulzer di Constantin, Roy Lee e Miri Yoon di Vertigo Entertainment e PlayStation Productions saranno a loro volta anche produttori.

Tra i crediti di Cregger come sceneggiatore e regista figurano “Miss March”, “The Civil War on Drugs” (entrambi con Trevor Moore) e, più recentemente, “Barbarian”. Ha anche prodotto il film del 2025 “Companion” e sta scrivendo, dirigendo e producendo il film horror “Weapons”, con protagonisti Josh Brolin e Julia Garner, per la Warner Bros, in uscita a gennaio 2026.

Powered by

“L’istinto di Cregger per la suspense è così efficace che è difficile credere che prima di ‘Barbarian’, il regista abbia lavorato soprattutto nella commedia (era un membro del team di sketch Whitest Kids U’Know). D’altra parte, ha un senso dell’umorismo deliziosamente contorto scorre sotto la superficie”, ha scritto Peter Debruge, critico cinematografico capo di Variety, nella sua recensione di ‘Barbarian’. Al momento non si hanno maggiori informazioni riguardo questo nuovo capitolo, la cui produzione dovrebbe però iniziare nel corso di quest’anno.

La storia di Resident Evil al cinema

L’originale videogioco è uscito come per PlayStation nel 1994, ma è stato poi portato su diverse console. Ci sono stati sei precedenti film tratti da questa saga, a partire da “Resident Evil” del 2002, con Milla Jovovich e Michelle Rodriguez. La Jovovich ha poi guidato i successivi “Apocalypse” (2004), “Extinction” (2007), “Afterlife” (2010) e “Resident Evil: Retribution” (2012) e “Resident Evil: The Final Chapter” (2017). Nel 2021, Johannes Roberts ha scritto e diretto il reboot del franchise “Resident Evil: Welcome to Raccoon City”. Il franchise ha incassato complessivamente oltre 1,2 miliardi di dollari al box office mondiale.