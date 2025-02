Heretic conferma che Hugh Grant ha avuto fino ad ora un talento inespresso

Si può dire che Hugh Grant sia un nome noto, ma sta mostrando sempre più un suo talento sottovalutato, come dimostra il suo nuovo film horror, Heretic. Il ruolo di Grant è arrivato quasi quarant’anni fa nel film drammatico Maurice del 1987, che ha attirato l’attenzione di registi e pubblico. Tuttavia, è stato con le sue popolari commedie romantiche degli anni ’90 e 2000 che Hugh Grant si è veramente affermato come star del cinema.

Film come Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill e Il diario di Bridget Jones hanno consolidato la fama di Grant come uno degli attori più carismatici del settore. Tuttavia, dopo quattro decenni come attore, Hugh Grant è riuscito a dare una svolta alla sua carriera con un ruolo molto diverso. Il suo ultimo film, Heretic, che ha ottenuto un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes, mette in evidenza il suo talento in un ruolo molto diverso da quelli che hanno fatto la sua carriera, e continua una serie di tre film che ha iniziato con un successo da 227 milioni di dollari.

Hugh Grant ha interpretato un grande cattivo in tre film e in una serie TV

Hugh Grant è diventato un antagonista molto credibile

Superando il suo personaggio da adorabile romantico, Hugh Grant è diventato un fantastico cattivo cinematografico, con diversi ruoli di successo alle spalle. Grant ha iniziato questa serie di ruoli da cattivo con Paddington 2, in cui la sua interpretazione di Phoenix Buchanan è stata molto apprezzata. Allo stesso modo, la sua interpretazione in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves è stata ben accolta dalla critica. Anche il suo ruolo in Wonka era leggermente antagonista all’inizio. Sebbene questi ruoli fossero adatti a un pubblico familiare e permettessero a Grant di fare affidamento sulle sue precedenti capacità comiche, rappresentano una netta svolta rispetto al suo passato di affascinante protagonista.

Il ruolo di Hugh Grant nella serie televisiva The Undoing del 2020 ha aggiunto il tocco finale a questo cambiamento di carriera, poiché ha dimostrato di poter interpretare il ruolo moralmente grigio e drammatico accanto a Nicole Kidman, così come i cattivi più apertamente comici. Questi stessi tratti drammatici e le sue capacità comiche elevano la performance di Grant in Heretic. Nel film, Grant interpreta il signor Reed, un recluso che crea un piano per intrappolare due missionari mormoni. Molti hanno notato il netto distacco dal suo lavoro passato, ma il fascino classico che ha usato in precedenza viene applicato solo in modi nuovi ed entusiasmanti.

Il passato di Hugh Grant nelle commedie romantiche è ciò che lo rende un grande cattivo

Hugh Grant è piuttosto disarmante

Anche se L’eretico non ha nulla in comune con film come Quattro matrimoni e un funerale o Notting Hill, la capacità di Grant di interpretare ruoli affascinanti e comici gli dà un vantaggio quando interpreta ruoli più cupi. Hugh Grant usa il suo carisma a suo vantaggio, sia che si tratti di flirtare o di creare una trappola. Tutti gli aspetti che il pubblico ha amato di Grant nei suoi ruoli da commedia romantica, come la sua leggera goffaggine o il suo carattere scherzoso, lo rendono il perfetto cattivo senza pretese. Quel fascino superficiale può essere tirato indietro per rivelare un personaggio molto più minaccioso.

Grant utilizza alcuni dei suoi stessi manierismi recitativi che ha usato per la prima volta nelle commedie romantiche: il suo sorriso leggero, la sua goffaggine e persino un ricordo di fanciullezza. In Heretic, li usa per il male.

Questo è particolarmente vero in Heretic, che si basa sull’abilità del signor Reed di attirare i due missionari mormoni nella sua casa. Il signor Reed vuole essere simpatico, affascinante e affabile per realizzare i suoi piani nel terrificante finale di Heretic. Inoltre, Grant utilizza alcuni dei suoi stessi manierismi recitativi che ha usato per la prima volta nelle commedie romantiche: il suo sorriso leggero, la sua goffaggine e persino un ricordo di fanciullezza. In Heretic, li usa per il male.

Il ruolo da cattivo di Hugh Grant rivela una verità più triste sulla sua carriera

Le commedie romantiche non sono più così popolari come una volta

Le commedie romantiche sono una parte importante di ciò per cui il pubblico conosce Hugh Grant. Purtroppo, i grandi studi cinematografici non sono più così interessati alle commedie romantiche come una volta. Le commedie romantiche di medio budget con cui Grant ha costruito la sua fama sono quasi scomparse dal botteghino, non lasciando all’attore altra scelta che quella di muoversi in una direzione diversa. Anche se i fan dei film di Grant possono rivederne molti sui servizi di streaming, è scoraggiante che non vengano realizzate molte nuove commedie romantiche.

Tuttavia, diversi film degli ultimi anni, come la commedia romantica Anyone But You e la volgare commedia No Hard Feelings, dimostrano che potrebbe esserci una leggera rinascita del genere, dato che il pubblico è ancora interessato. Anche se il pubblico ha imparato ad amare Hugh Grant nei suoi affascinanti ruoli romantici, anche se il genere dovesse tornare in auge, non è detto che voglia riprendere quel tipo di parti. Invece, dato il chiaro successo dei suoi ruoli antagonisti (come quello del signor Reed in Heretic), Grant dovrebbe continuare a esplorare parti da cattivo.