Nova, Strange Academy e Terror Inc. erano in stato avanzato prima dello stop

Ieri abbiamo appreso la notizia che i Marvel Studios hanno deciso di mettere in pausa tre potenziali show Disney+ e, in base a nuovi dettagli, Nova, Strange Academy e Terror Inc. potrebbero essere state un po’ più avanti nello sviluppo rispetto a quanto è stato fatto credere in precedenza. Secondo Deadline, nessuno di questi progetti ha infatti ricevuto il via libera e “potrebbe ancora realizzarsi prima o poi”. Si dice infine che la Marvel abbia “spostato le sue priorità”, forse verso la vociferata serie Academy X.

Lo scooper Daniel Richtman ritiene che questo cambiamento di direzione implichi la necessità di tenersi lontani “finché non vedranno un pilot di cui sono soddisfatti. Vogliono anche concentrarsi su show più economici e di base”. L’affidabile scooper ha anche condiviso ciò che ha sentito su tutti e tre i progetti.

I dettagli su Nova, Strange Academy e Terror Inc.

Nova, la cui regia era stata affidata a Ed Bernero, avrebbe seguito Richard Rider all’indomani della decimazione di Xandar da parte di Thanos – ma anche Sam Alexander avrebbe partecipato. “La storia spingeva Rider a ricostruire i Nova Corps, proprio mentre Annihilus e la sua Onda dell’Annientamento stavano invadendo, minacciando di conquistare l’universo. Rider avrebbe guidato una squadra di compagni Nova, tra cui Sam Alexander e una manciata di personaggi originali ventenni. “Il team dietro lo show aveva puntato su un nome importante come Austin Butler per Rider. Glenn Close e John C. Reilly avrebbero dovuto tornare nei panni dei Guardiani della Galassia”.

Per quanto riguarda Strange Academy, il pilot sarebbe stato diretto da Amy Rardin (Echo) e sarebbe stato incentrato su Wong (Benedict Wong) nei panni del preside di una scuola per maghi a New Orleans. Regan Aliyah avrebbe invece interpretato Zelma Stanton. “Lo show sarebbe stato incentrato sui suoi sforzi per formare una nuova generazione di stregoni, tra cui America Chavez (Xochitl Gomez) e Zelma Stanton (Regan Aliyah). È stato descritto come la risposta della Marvel a Harry Potter e Wednesday.

Infine, Terror Inc. avrebbe avuto a bordo Peter Cameron (Carnival Row, WandaVision) per la regia, e sembrava piuttosto fuori dagli schemi. “Come il fumetto da cui è tratta, la serie avrebbe dovuto seguire Terror, un antieroe immortale che acquisisce abilità innestando su di sé gli arti di altri. Era stata pensata come uno spettacolo horror completo per un pubblico maturo”. Si dice che Terror avrebbe dovuto partecipare anche al film Midnight Sons, su cui però non ci sono ancora certezze.

Abbiamo saputo solo di recente che Strange Academy era in lavorazione e che non c’erano notizie certe su Terror Inc. ma il fatto che Nova sia stato accantonato sarà sicuramente accolto con grande disappunto. Per quel che vale, Jeff Sneider di The Hot Mic è sicuro che quest’ultima serie andrà avanti prima o poi, specialmente considerando il suo legame con gli eventi legati a quanto accaduto in Avengers: Infinity War ma si dice incerto riguardo il destino degli altri show.