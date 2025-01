Superman: l’Easter Egg di Lex Luthor nel nuovo spot potrebbe indicare il debutto di [SPOILER] nel DCU

Nel fine settimana, i DC Studios hanno pubblicato un nuovo spot televisivo di 30 secondi per Superman. Si è parlato molto di un’inquadratura “stupida” dell’Uomo d’Acciaio di David Corenswet in volo, ma l’anteprima presentava un altro punto di discussione molto più eccitante.

Quando Lex Luthor e Ultraman atterrano in un luogo innevato, che crediamo sia vicino alla Fortezza della Solitudine, è in un elicottero o in un aereo che sembra molto ispirato ai fumetti.

Powered by

Tuttavia, a un’analisi più attenta, possiamo notare che è verde e viola! Anche se a prima vista non è molto facile da individuare, abbiamo giocato con il contrasto e possiamo confermare che Lex sta usando questo schema di colori fin troppo familiare per la sua nave.

Ricordiamo che il primo trailer mostrava diverse guardie armate che indossavano uniformi che, oltre a essere verdi e viola, sembravano fortemente ispirate alla Warsuit del cattivo di Superman For All Seasons, una serie da cui sappiamo che Superman ha preso spunto.

I fan sognano da tempo di vedere l’Uomo del Domani combattere contro un Lex con la tuta da guerra sul grande schermo e questo film potrebbe essere quello che finalmente lo farà. Dopotutto, se Luthor sta già utilizzando questa combinazione di colori nella tecnologia e nelle armi della Lexcorp, è logico che la userà per un’armatura che gli permetta di affrontare il kryptoniano che tanto odia.

James Gunn potrebbe decidere di conservare questo scontro fisico per un film futuro – dopotutto, non sappiamo ancora cosa sia successo con la sfera sopra Metropolis – ma tutti gli indizi fanno pensare che ciò avverrà già a luglio.

Potete dare un’occhiata più da vicino a questo Easter Egg di Superman negli X post qui sotto.

I love that they’re using the green and purple for Lex pic.twitter.com/HXDNldqmII — DCU Updates (@DCU_Updates) January 27, 2025

Have they done that in any previous films? I can’t remember — DCU Updates (@DCU_Updates) January 27, 2025

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.