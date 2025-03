James Gunn e Peter Safran hanno in programma di distribuire tre film DC all’anno

Il DCU verrà inaugurato davvero l’11 luglio, quando Superman volerà nei cinema. Sebbene Creature Commandos, distribuito a dicembre 2024, fosse tecnicamente il primo progetto DCU, il nuovo universo inizierà davvero con Superman, quindi continuerà con progetti seriali come Lanterns on Max, il lungometraggio Supergirl: Woman of Tomorrow, che avrà come co-protagonista Lobo di Jason Momoa, e continuerà con progetti dallo stile molto diverso come Clayface.

James Gunn e Peter Safran hanno recentemente parlato con The Wrap per spiegare nel dettaglio il loro piano per quanto riguarda la frequenza di uscita dei progetti. Il loro obiettivo, almeno per ora, è di distribuire “due film live-action e un film d’animazione all’anno“, afferma Peter Safran. Ha anche detto che vogliono qualcosa di simile per Max, il servizio di streaming della Warner Bros, dove vogliono distribuire due serie live-action e una serie animata all’anno, un obiettivo ambizioso per un nuovo universo che senza dubbio aiuterà ad aumentare i numeri di Max.

Gunn ha anche commentato il motivo per cui alcuni film di Hollywood subiscono un calo di qualità. “Come ho potuto constatare lavorando a Hollywood, la cosa peggiore della qualità dei film di Hollywood è che così tante sceneggiature ottengono il via libera in base a una data o in base al fatto che si tratta di una proprietà intellettuale che vogliamo realizzare, ma non la realizziamo correttamente”.

Questo è in linea con i molti altri commenti di Gunn sulla sua esperienza a Hollywood e su come lui e Safran hanno intenzione di fare le cose alla DC. Gunn ha anche commentato l’idea di creare un universo interconnesso di media che non richieda al pubblico di fare i compiti per ogni singolo progetto, qualcosa di cui molte persone si lamentano riguardo al Marvel Cinematic Universe.

“Restiamo fermi nell’assicurarci che ognuno di questi progetti funzioni come un progetto autonomo, in modo che tu possa andare a vedere ‘Superman’ e puoi guardare ‘Lanterns’ senza doverli vedere entrambi”, ha detto Gunn, aggiungendo anche che “ci saranno cose speciali per le persone che hanno visto entrambi”.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.