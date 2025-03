The Electric State contiene un Easter Egg su Scarlet Witch che anticipa Avengers: Doomsday

The Electric State è arrivato su Netflix questa settimana senza generare grande entusiasmo nella critica. Mentre Joe e Anthony Russo non hanno mai sbagliato un colpo nel MCU, la risposta al loro nuovo film ad alto budget con Millie Bobby Brown e Chris Pratt ha sollevato preoccupazioni su Avengers: Doomsday e Secret Wars.

GamesRadar+ ha scandagliato The Electric State alla ricerca di Easter Egg e ha scoperto un interessante cenno a Scarlet Witch.

Si tratta di un istante, ma in una scena un robot che legge una copia di West Coast Avengers #56 degli anni ’90. Potrebbe essere semplicemente che i Russo che vogliono rendere omaggio al loro lavoro Marvel, ma la scelta del numero è innegabilmente interessante.

Nel fumetto, Wanda Maximoff diventa cattiva e imprigiona i suoi compagni Vendicatori quando i suoi poteri di Magia del Caos iniziano ad aumentare a un ritmo allarmante. Anni dopo, si sarebbe scoperto che il Dottor Destino aveva manipolato Scarlet Witch dall’ombra nella speranza di rubarle la capacità di alterare la realtà.

Con questo in mente, questo potrebbe essere un indizio di ciò che vedremo in Avengers: Doomsday. Nei fumetti, Destino è diventato “Dio Imperatore Destino” rubando i poteri degli Beyonders e manipolando Molecule Man. Nel MCU, potrebbe essere che abbia preso di mira Loki, Scarlet Witch e Franklin Richards, tre personaggi che abbiamo sentito saranno nel radar del cattivo.

Si vocifera che i prossimi film di Avengers associno Victor Von Doom e Wanda, quindi questo potrebbe essere un riferimento che anticipa i piani di Joe e Anthony. In una recente intervista, i registi hanno rivelato che stanno di nuovo usando immagini simili a figurine da baseball degli attori del MCU per cercare di capire chi possono usare in Doomsday e Secret Wars.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Il ritorno di Downey nel MCU è stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, dove è stato svelato che l’attore interpreterà Victor Von Doom nei prossimi due film dei Vendicatori. A dicembre Deadline ha riportato la notizia che Chris Evans sarebbe tornato nell’universo Marvel in un ruolo ancora da definire. Un altro casting per il prossimo Avengers: Doomsday è quello di Hayley Atwell, che dovrebbe riprendere il suo ruolo di Agente Carter.