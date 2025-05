Jeremy Allen White e Austin Butler protagonisti del crime Enemies

A24 ha ufficializzato che il vincitore dell’Emmy per The Bear Jeremy Allen White e il candidato all’Oscar Austin Butler saranno i protagonisti del film crime Enemies scritto e diretto da Henry Dunham. Le riprese inizieranno quest’estate a Chicago per una produzione da 25 milioni di dollari. Stando a quanto riportato da Deadline, in Enemies, un detective implacabile e un famigerato killer su commissione si scontrano in un gioco mortale alla gatto e topo.

Dunham si è precedentemente distinto per aver debuttato alla regia dirigendo il thriller poliziesco del 2018 The Standoff at Sparrow Creek, che segue un ex poliziotto diventato miliziano che indaga su una sparatoria a un funerale della polizia. Avvalendosi di attori del calibro di Jeremy Allen White e Austin Butler è lecito aspettarsi che il film possa ottenere ancor maggior risonanza rispetto al precedente lavoro del regista. Ari Aster (regista di Midsommar – Il Villaggio dei Dannati e Beau ha paura) e Lars Knudsen di Square Peg produrranno il film insieme ad A24.

Dove vedremo Jeremy Allen White e Austin Butler in attesa di Enemies

In attesa di vederli in Enemies e scoprire di più su questo progetto, rivedremo Jeremy Allen White a giugno nella quarta stagione di The Bear. L’attore sarà poi protagonista di Deliver Me From Nowhere, biopic previsto per la fine del 2025 in cui interpreta la leggenda del rock Bruce Springsteen. Austin Butler, invece, ha diversi progetti in programma, tra cui il film di Darren Aronofsky dal titolo Caught Stealing (di cui sono da poco state diffuse le prime immagini ufficiali) e Deep Cuts, dove reciterà accanto a Saoirse Ronan.