Nicolas Cage e Christian Bale nella prima immagine del biopic Madden

È iniziata la produzione di Madden, il film diretto da David O. Russell (Il lato positivo, American Hustle), con Nicolas Cage nei panni dell’allenatore dei Raiders, diventato un’emittente iconica, John Madden, e di Christian Bale nei panni del proprietario della squadra dei Raiders, Al Davis. Proprio per l’occasione dell’inizio del lavori, Deadline ha diffuso la prima foto ufficiale con i due attori nei panni dei rispettivi personaggi.

Il film vede anche John Mulaney nel ruolo di Trip Hawkins (il fondatore della Electronic Arts che ha lanciato il videogioco Madden), Kathryn Hahn nel ruolo di Virginia Madden e Sienna Miller nel ruolo di Carol Davis. Russell, come riportato, dirige una sceneggiatura da lui scritta, dopo una precedente versione di Cambron Clark. Il regista si prepara così a tornare sul grande schermo dopo il poco apprezzato Amsterdam, tra i cui protagonisti figurava proprio Christian Bale.

Il nuovo film segue dunque l’insolito viaggio di Madden. Insegnante da sempre di strategie di football, egli ha raggiunto l’apice della professione di allenatore quando i suoi Raiders hanno vinto il Super Bowl, ma ha dovuto abbandonare perché il lavoro lo stava uccidendo. Anche se non aveva mai giocato a un videogioco, ha trovato un nuovo scopo con EA, contribuendo a modellare le mosse dei giocatori sullo schermo e fornendo voci fuori campo per una migliore comprensione del gioco. Questo l’ha spinto a lavorare come pubblicitario a Madison Avenue e infine in cabina di regia.

Qui di seguito, ecco l’immagine condivisa da Deadline:

Il film, prodotto dagli Amazon MGM Studios, non ha al momento una data di uscita confermata.