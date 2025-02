John Krasinski è di nuovo Jack Ryan nella prima immagine del film

Il Jack Ryan di John Krasinski è tornato nella prima immagine del prossimo film sequel dell’acclamata serie televisiva thriller d’azione di Prime Video. La serie televisiva, basata sull’omonimo personaggio dei libri di Tom Clancy, è andata in onda da agosto 2018 a luglio 2023, concludendosi con la quarta stagione. Tuttavia, un seguito cinematografico è stato confermato in precedenza, con Krasinski che tornerà nel ruolo del protagonista in una nuova missione che si svolgerà dopo la fine dello show. Anche se i dettagli non sono stati rivelati, si prevede che il film sarà altrettanto emozionante della serie televisiva che l’ha preceduto.

Ora, Prime Movies ha condiviso su X e Instagram la prima immagine del ritorno di Krasinski nel franchise di Jack Ryan, dove riprende quindi il suo ruolo di protagonista. L’immagine lo mostra all’interno di un edificio di notte, con uno zaino e una grossa pistola in mano. Guarda in basso, apparentemente preoccupato per qualcosa che si trova sotto di lui, mentre le luci di una città alle sue spalle brillano attraverso la finestra. Qui di seguito, ecco l’immagine condivisa sui social:

Cosa significa per il film la nuova immagine di John Krasinski nel ruolo di Jack Ryan

La quarta stagione di Jack Ryan si è conclusa con il protagonista e la sua squadra che hanno smascherato la corruzione della CIA e il suo legame con la Triade, portando a termine con successo un’altra missione. Il film seguirà probabilmente questi eventi e si prevede che rivelerà un’altra missione per lui e la sua squadra. Con il protagonista che trasporta un’arma così grande in una città, sembra che la trama più ampia preveda che i suoi eroi vadano in nuove località con varie sfide da affrontare. Tuttavia, non è chiaro quanto il film si ispirerà alla serie di libri di Clancy.

Il film è solo una parte dei piani più ampi del franchise: è infatti in fase di sviluppo anche uno spinoff di Rainbow Six con Michael Peña nel ruolo di Ding Chavez. Anche se non si sa molto del film, quest’ultima immagine riflette perfettamente le caratteristiche emozionanti che hanno reso lo show una parte fondamentale della programmazione televisiva di Prime Video. Anche se non rivela molto di ciò che ci si può aspettare dal film, il ritorno di Krasinski lascia intendere i pericoli che ci attendono e ciò che Jack dovrà fare per sopravvivere alla sua nuova missione ad alto numero di giri.