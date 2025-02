Leonardo DiCaprio sarà il protagonista del prossimo film di Damien Chazelle: rivelata la storia e l’inizio delle riprese

Leonardo DiCaprio è attualmente in trattative per recitare nel prossimo film di Damien Chazelle, che secondo quanto riferito sarà un film biografico su Evel Knievel e si concentrerà sul suo famoso salto sul fiume Snake. Knievel era un famoso stuntman che ha realizzato diverse acrobazie impensabili nel corso del XX secolo. Tuttavia, questo film sarebbe la cronaca di un tentativo fallito di acrobazia da parte di Knievel, in cui ha tentato di attraversare il canyon del fiume Snake su un razzo a vapore.

In un nuovo reportage di The New York Times, è stato rivelato che DiCaprio potrebbe recitare nel prossimo film di Chazelle, che potrebbe essere girato già quest’estate. Se questo piano andrà in porto, DiCaprio girerà il film su Evil Knievel prima di qualsiasi altro dei suoi film in programma con Martin Scorsese, come l’adattamento di Devil in the White City e il progetto recentemente annunciato ambientato alle Hawaii. L’ultima bozza del progetto Evil Knievel è stata scritta da Terence Winter ed è attualmente in fase di revisione da parte di Chazelle.

DiCaprio sarebbe perfetto per il film Evil Knievel di Chazelle

Il sogno di Knievel era di lanciarsi nel Grand Canyon, ma ha avuto continuamente difficoltà a ottenere il permesso dal governo degli Stati Uniti. Questo lo ha portato a eseguire un salto più piccolo al Snake River Canyon. Secondo quanto riferito, il razzo fu lanciato perfettamente e avrebbe superato il canyon, ma il paracadute di Knievel si aprì troppo presto, facendo sì che il razzo colpisse la parete opposta del canyon. La storia di questo salto e della vita di Knievel potrebbe essere un ottimo film biografico, ed è emozionante che sia DiCaprio che Chazelle siano coinvolti nel progetto.

Tra i migliori film di Chazelle ci sono Whiplash, La La Land, First Man e Babylon. Negli ultimi dieci anni, Chazelle ha dimostrato di essere uno dei registi più talentuosi di Hollywood. Babylon, in particolare, è uno dei film più ambiziosi degli ultimi anni. Il lavoro di Chazelle su First Man dimostra anche che è la persona giusta per dirigere un progetto su Evil Knievel, poiché è possibile tracciare delle somiglianze tra un astronauta che vuole andare sulla luna e uno stuntman che si sforza di eseguire acrobazie impensabili ed estremamente pericolose.