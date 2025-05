Michelle Dockery loda “la ricchezza di esperienza” nel lavoro con Mel Gibson per Flight Risk

L’attrice candidata agli Emmy e ai Golden Globe Michelle Dockery si è fatta un nome nel ruolo di Lady Mary Crawley in Downton Abbey, ha poi continuato a mostrare un talento in miniserie come Godless, e film come l’esperimento di Robert Zemeckis Here. Ora, porta l’emozione a 12.000 metri di altezza con il regista di Braveheart e La battaglia di Hacksaw Ridge, Mel Gibson, in Flight Risk (qui il trailer).

Intervistata da Collider, Michelle Dockery ha commentato con entusiasmo la collaborazione con Gibson, un’esperienza molto diversa rispetto a tutto quello che l’attrice ha realizzato fino a questo momento.

Cosa ti ha sorpreso del lavorare con lui come regista? Dirige in un modo particolare sul set? Com’è stata quell’esperienza?

DOCKERY: È così preparato, e per una cosa del genere, immagino lo sia ancora di più quando hai così poco tempo per girare. Ha un atteggiamento molto rilassato sul set. La sua attenzione ai dettagli non mi ha sorpreso affatto, ma è stato davvero incredibile osservarlo mentre ci dirigeva, e anche visivamente, quello che voleva vedere dall’azione era davvero ammirevole. Ma nonostante l’intensità di questo film, c’era un’atmosfera davvero rilassata, molto calma, che forse mi ha sorpreso.

Ha fatto questo lavoro molte volte. Sono sicuro che con quell’esperienza, funzionerà.

DOCKERY: Assolutamente. Sì. Ci sono stati momenti in cui diceva semplicemente: “Verrà fuori. Si svolgerà. Non c’è bisogno di prepararsi troppo”. Come dici tu, c’è una tale ricchezza di esperienza lì. È fantastico lavorare con qualcuno così esperto.

Quando hai visto il programma delle riprese, c’è stata una scena o una sequenza che hai cerchiato in termini di “Non vedo l’ora di girare questo” o “Come diavolo avremmo fatto a girarlo?”.

DOCKERY: Voglio dire, ci sono stati così tanti momenti in cui ho pensato: “Come diavolo faremo a farlo?”. Ma non era compito mio preoccuparmene. Avevamo una troupe e un team di effetti visivi così talentuosi che hanno reso il film quello che è. È incredibile. Quindi, tutto quello che ho dovuto fare è stato concentrarmi sul mio ruolo e su come il personaggio di Madolyn si sviluppa nel film. Quindi, sì, ci sono stati alcuni momenti che attendevo con ansia e che in un certo senso ho preparato. C’è un momento in cui lei parla del suo passato, che è un momento cruciale nel film per il personaggio, quindi ci avevo pensato, certamente. Ma non vedevo l’ora di interpretare quei momenti perché gran parte del film è azione, e in realtà in quei momenti molto più immobili in cui un personaggio riflette o racconta una storia, era qualcosa che aspettavo con ansia.

Flight Risk esce nelle sale italiane l’8 maggio distribuito da Eagle Pictures. Diretto da Mel Gibson, Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico e vede protagonisti Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace.