Oscar Isaac conferma che non sarà nel prossimo film di Star Wars dedicato a Rey

Mentre Lucasfilm procede con un nuovo film di Star Wars incentrato su Rey, interpretata da Daisy Ridley, che fonda un nuovo Ordine Jedi 15 anni dopo L’Ascesa di Skywalker, si moltiplicano le speculazioni sul ritorno di personaggi, tra cui il Poe Dameron di Oscar Isaac.

Quando i fan gli hanno recentemente chiesto se avrebbe ripreso il ruolo nel film “Rey Skywalker”, Oscar Isaac ha risposto seccamente di no, anche se con un sorriso. Dunque, non aspettatevi di vedere l’X-Wing di Poe eliminare i TIE Fighter nel prossimo sequel de L’Ascesa di Skywalker, anche se le cose potrebbero sempre cambiare prima che le riprese inizino effettivamente.

Non è poi così sorprendente, visto che Rey e Poe Dameron non hanno interagito molto. Per quanto riguarda il nuovo trio di Star Wars, è stato principalmente Finn, interpretato da John Boyega, a fungere da collante tra Rey e Poe.

Sebbene Poe Dameron potrebbe non essere presente nel nuovo film incentrato sugli sforzi di Rey per ricostruire l’Ordine Jedi, un altro progetto di Star Wars in arrivo sembra più adatto al personaggio.

Il film recentemente annunciato, Star Wars: Starfighter, è ambientato circa 5 anni dopo L’ascesa di Skywalker e, a quanto pare, è incentrato su un protagonista quindicenne che intraprende una misteriosa missione insieme allo zio, un pilota di caccia stellari che si dice sia interpretato da Ryan Gosling.

Considerata questa cronologia e l’apparente attenzione rivolta ai piloti di caccia stellari, questa storia sembra essere più naturale per il ritorno di Poe Dameron. Per quanto riguarda il prossimo film di Star Wars in uscita nelle sale, un trailer di Star Wars: The Mandalorian & Grogu è stato mostrato durante l’evento Star Wars Celebration in Giappone, sebbene non sia ancora stato pubblicato ufficialmente online.

A che punto è il franchise di Star Wars?

In fase di sviluppo attivo/Pre-produzione

STAR WARS: The Mandalorian & Grogu – uscita attualmente prevista per il 22 maggio 2026; diretto da Jon Favreau e interpretato da Pedro Pascal e Sigourney Weaver

– uscita attualmente prevista per il 22 maggio 2026; diretto da Jon Favreau e interpretato da Pedro Pascal e Sigourney Weaver STAR WARS: Starfighter – attualmente prevista per il 28 maggio 2027; diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Gosling

Sequel de L’ascesa di Skywalker incentrato su Rey – senza data di uscita, diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e interpretato da Daisy Ridley

Fase iniziale di sviluppo