Daredevil: Rinascita, ecco i dettagli della revisione creativa dello show

Daredevil: Rinascita era stato originariamente affidato a Matt Corman e Chris Ord. Tuttavia, più o meno a metà della produzione, i Marvel Studios si sono resi conto che gli sceneggiatori stavano portando il revival di Netflix nella direzione sbagliata e ne è seguita una revisione creativa.

Dario Scardapane di The Punisher è stato arruolato per raddrizzare la nave e questo ha portato a rifacimenti, aggiunte al cast, un maggiore livello di connettività con Daredevil di Netflix e, per fortuna, più azione in costume.

Powered by

SFX Magazine ha recentemente incontrato Scardapane che gli ha chiesto di più sui cambiamenti. “[Il filmato] aveva alcuni punti davvero forti, ma non sembrava in linea con quello che era stato già stabilito per Daredevil”, ha spiegato.

Si dice che la versione originale di Daredevil: Rinascita fosse un soft reboot che manteneva solo alcuni elementi della serie Netflix. Tuttavia, i Marvel Studios hanno deciso di rendere retroattivamente la Defenders Saga parte dell’MCU, motivo per cui è stato girato un nuovo pilota.

“Alla fine della serie Netflix, Foggy, Karen e Matt avevano un sogno scritto sul retro di un tovagliolo“, ha spiegato lo showrunner. “Cominciamo con quel sogno. Non è un sogno che ha bisogno di troppe spiegazioni; tre buoni amici si mettono in affari insieme“.

Anche Charlie Cox è intervenuto dicendo: “Dopo lo sciopero c’è stata un’inversione a U, in cui ci siamo diretti in una direzione che era interessante e valida. L’argomento era, se torniamo dopo tutti questi anni, non vogliamo fare esattamente la stessa cosa. La Marvel ha guardato gli episodi e sapeva che non stava funzionando”.

“Abbiamo girato un episodio pilota completamente nuovo e hanno riorganizzato ciò che avevamo filmato per farlo sembrare più simile alla serie che avevamo girato tutti quegli anni prima”, ha continuato l’attore. “Considerato che compito erculeo è stato, è molto impressionante ciò che hanno realizzato”.

Tutto sembra incredibilmente promettente e sembra che la nuova Marvel Television abbia trovato la giusta direzione per portare l’Uomo Senza Paura quando tornerà nell’MCU questa primavera.

Il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato non vedente con abilità potenziate, combatte per la giustizia attraverso il suo frenetico studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, i due uomini si trovano in un’inevitabile rotta di collisione.

La serie è interpretata da Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; gli executive producers sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Matt Corman & Chris Ord e Justin Benson & Aaron Moorhead.

Matt Murdock e Wilson Fisk si affrontano ancora una volta nella nuova serie Marvel Television Daredevil: Rinascita, che in Italia debutterà il 5 marzo alle ore 3:00 del mattino (ora italiana) su Disney+.