Rob Liefeld, co-creatore di Deadpool, ha reciso i legami con la Marvel

Il co-creatore di Deadpool, Rob Liefeld, ha pubblicamente reciso i legami con la Marvel. Ha lavorato con loro a intermittenza per oltre tre decenni. Tuttavia, dopo aver pubblicato una nuova edizione tagliente del suo podcast Robservations, Liefeld ha esposto i suoi numerosi problemi con lo studio in un’intervista con The Hollywood Reporter… che sembrano per lo più ricondursi al modo in cui è stato trattato alla première di Deadpool & Wolverine.

Una delle sue più grandi lamentele è stata scoprire all’evento che né lui né la sua famiglia erano stati invitati all’after-party. “Aveva lo scopo di mettermi in imbarazzo, sminuirmi, sconfiggermi”, si lamenta Liefeld, condividendo la sua delusione per il fatto che la Disney avrebbe cancellato le foto di lui con i creativi del film scattate sul red carpet.

Mentre Liefeld sottolinea questioni più profonde, come la decisione dei Marvel Studios di dare all’editore della Marvel Comics Roy Thomas un credito di co-creatore di Wolverine, è particolarmente arrabbiato per non aver ricevuto un credito appariscente all’inizio di Deadpool & Wolverine (insieme a trattamenti speciali come inviti a première globali e opportunità promozionali). I soldi non erano un problema perché sembra che sia stato pagato profumatamente per i suoi sforzi.

Dopo aver inviato un’e-mail tagliente alla Marvel, Liefeld è stato ignorato ma i suoi agenti gli hanno detto che non era stato apprezzato. Mentre la società non ha condiviso una risposta diretta ai suoi commenti di oggi, una fonte interna sottolinea i suoi precedenti tentativi di sminuire il ruolo svolto da Fabian Nicieza nella co-creazione del Mercenario Chiacchierone. “Mentre noi rispettiamo ciò a cui ha contribuito, lui non rispetta ciò a cui hanno contribuito gli altri”, notano.

Nonostante abbia ricevuto solo una menzione alla fine dei titoli di coda, Liefeld ha avuto un negozio che porta il suo nome nella scena d’azione più importante del film ed è stato invitato a visitare il set. Senza spiegare il perché, afferma di essere stato fatto sentire sgradito durante quel viaggio a Londra (e, a differenza di Deadpool e Deadpool 2), non gli è stato chiesto di partecipare alle proiezioni di prova o al lavoro del team di marketing su Deadpool & Wolverine.

“Kevin Feige non tratta bene i creatori di fumetti. Questa è la mia esperienza personale”, ha detto Liefeld nel suo podcast prima di dire al settore, “Penso che possa migliorare il suo rapporto con i creatori di fumetti? Sì”. Questo dopo che lo scrittore e artista ritiene che Feige lo abbia snobbato alla première. Vale la pena notare che Feige è spesso visto citare e incontrare creativi di fumetti; li ha persino accolti a un panel di Daredevil: Rinascita al New York Comic Con dello scorso ottobre.

“Non puoi sempre condividere i tuoi successi. A volte devi condividere i tuoi fallimenti. Questo è stato un fallimento”, aggiunge Rob Liefeld, ancora ferito per la rottura. “Per me era importante fare il podcast, così le persone potevano sentire la mia voce. Non sentivi nessuno arrabbiato. A volte, era difficile nascondere quanto fossi triste.”

Deadpool 4 non è ufficialmente in fase di sviluppo, ma si prevede che Ryan Reynolds tornerà nei panni di Wade Wilson in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Non è chiaro cosa riserva il futuro a Liefeld, anche se il suo ultimo lavoro per la Marvel Comics uscirà questo mese.