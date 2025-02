Austin Butler e Saoirse Ronan protagonisti di Deep Cuts

Dopo il successo di The Iron Claw, il regista Sean Durkin e la A24 hanno trovato il loro prossimo progetto a cui collaborare e hanno scelto un duo di star per realizzarlo. Secondo le fonti di Deadline, infatti, Saoirse Ronan e Austin Butler saranno i protagonisti di Deep Cuts, un film basato sul romanzo d’esordio di Holly Brickley. Durkin si occuperà della regia e dell’adattamento, mentre Ronan sarà anche produttrice.

Ambientato negli anni Duemila, Deep Cuts è la storia d’amore di due ventenni ossessionati dalla musica che affrontano le difficili realtà dell’ambizione, dell’appartenenza e dell’età adulta nel corso di un decennio che ha segnato un’epoca. Per Durkin, dunque, un nuovo film incentrato sulla ricerca di successo in territori particolarmente competitivi, proprio come nel suo recente The Iron Claw, dedicato alla famiglia di wrestler Von Erich e affermatosi come un successo di critica e uno dei maggiori successi nazionali.

Powered by

Per quanto riguarda i due attori, Saoirse Ronan è reduce da un 2024 ricco di impegni, tra cui il dramma della seconda guerra mondiale Blitz della Apple e The Outrun della Sony Pictures Classics. Anche Austin Butler ha avuto un 2024 impegnativo, a partire dalla miniserie della Apple Masters of the Air. Per quanto riguarda i lungometraggi, ha recitato in Dune – Parte Due e The Bikeriders. Il prossimo film che lo vedrà protagonista è Caught Stealing di Darren Aronofsky.