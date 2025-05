Scarlett Johansson sulla possibilità di dirigere un film Marvel Studios: “Questi sono i grandi film che amo”.

Scarlett Johansson ha recentemente parlato della possibilità di tornare nel franchise, non come attrice, ma come regista. Johansson ha già prodotto e interpretato Black Widow, l’attesissimo film dedicato al suo personaggio fondatore degli Avengers, uscito nel 2021. Il film vedeva anche la partecipazione di Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, Olga Kurylenko e Ray Winstone.

In un’intervista con Deadline per promuovere il suo debutto alla regia nel 2025 con Eleanor the Great, l’attrice ha spiegato la sua visione del cinema, che dà priorità alla “connettività umana”. Johansson ha affermato che sarebbe interessata a dirigere un film Marvel perché i progetti “grandi” che le piacciono tendono ad essere più incentrati sui personaggi in generale.

Ha poi citato Black Widow come esempio. Johansson ha dichiarato: “Anche produrre Black Widow ed essere parte della produzione e dello sviluppo della storia e della relazione tra Natasha e [sua sorella Yelena Belova] e questo dramma familiare che [..] è questo piccolo film […] in un mondo enorme è, credo, un modo per […] mantenere l’integrità […] dell’idea di connessione umana.” Continuando, ha chiarito che i film che trovano un modo per rendere una storia personale e piccola anche in un universo più ampio “sono i grandi film che [lei ama].”

Cosa significano i commenti di Scarlett Johansson sul MCU

In precedenza, Johansson aveva affrontato la possibilità di tornare nel ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, ma ha smentito le voci secondo cui sarebbe apparsa in Avengers: Doomsday. L’attrice ha spiegato:

“Sarebbe molto difficile per me capire in che modo [il ritorno] avrebbe senso per me, per il personaggio che interpreto. Mi mancano i miei amici e mi piacerebbe davvero stare con loro per sempre, ma ciò che funziona del personaggio è che la sua storia è completa. Non voglio rovinare tutto. Anche per i fan è importante”.

Indipendentemente dal suo ritorno come attrice, la star poliedrica potrebbe tornare nell’MCU in un altro ruolo. Come già detto, ha prodotto Black Widow, quindi esiste un precedente che le consentirebbe di assumere un ruolo di leadership in un progetto Marvel. Inoltre, ha fatto il suo ingresso nel mondo della regia con la prima di Eleanor the Great, dimostrando di essere in grado di dirigere un film.