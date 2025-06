Spider-Man: Brand New Day, il moodboard anticipa toni oscuri e la presenza di un Avenger

Il direttore della fotografia di Spider-Man: Brand New Day, Brett Pawlak, ha condiviso sul suo account Pinterest alcune immagini molto interessanti, che molti fan interpretano come la conferma che il Bruce Banner/Hulk di Mark Ruffalo apparirà nel film. Le immagini (che si possono vedere qui, qui e qui) che si pensa facciano parte di un mood board per il film, sono un misto di fotogrammi dei precedenti film di Spider-Man con Peter Parker (Tom Holland) e MJ (Zendaya), e di fumetti che mostrano il Wall-Crawler sia in squadra che in lotta con Hulk.

Un recente rumor ha affermato che il Golia Verde sarà il cattivo del film, il che presumibilmente significherebbe che Hulk Intelligente, o Professor Hulk se preferite, tornerà alla sua forma selvaggia e si imbarcherà in una delle sue tipiche furie. Ciò sarebbe in linea con le precedenti indiscrezioni relative ai piani della Marvel per il personaggio e potrebbe gettare le basi per un futuro evento ispirato alla World War Hulk.

Al momento il coinvolgimento di Hulk o di Ruffalo in Spider-Man: Brand New Day non è stato ancora confermato ufficialmente, ma con l’ormai prossimo inizio della produzione si attendono notizie ufficiali. A parte la presenza di Hulk in queste immagini, si nota in ogni caso un’atmosfera piuttosto cupa, segno che il film – alla luce degli eventi verificatisi nel finale di Spider-Man: No Way Home – potrebbe prendere una simile direzione. Anche in questo caso, tuttavia, non resta che attendere conferme ufficiali.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.