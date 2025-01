Stanley Tucci su Captain America: Il Primo Vendicatore: “Uno dei ruoli e dei lavori più grandiosi che abbia mai avuto”

Captain America: Il Primo Vendicatore è stata un’efficace introduzione di Steve Rogers nel Marvel Cinematic Universe. Tre anni dopo, Captain America: The Winter Soldier lo ha oscurato, proponendo una narrazione molto più oscura e realistica. La storia delle origini di Cap merita però di essere rivisitata e il film vanta un cast impressionante che, insieme a Chris Evans e Hayley Atwell, include Sebastian Stan, Hugo Weaving, Tommy Lee Jones e Stanley Tucci.

Quest’ultimo ha recentemente parlato con Variety e ha riflettuto positivamente sul suo breve periodo nel MCU dove ha interpretato l’eroico Dr. Abraham Erskine, l’uomo che ha creato il siero del Super Soldato, una specie di mentore per il giovane Steve. “Poi hai anche la possibilità di fare grandi film divertenti. Ho adorato ‘Captain America: Il Primo Vendicatore‘, è stato uno dei ruoli e dei lavori più grandiosi che abbia mai avuto”, ha detto la star di Conclave al settore. “Sono stato lì per tre settimane e mi sono divertito molto, e mi è anche piaciuto interpretare quel personaggio”.

Stanley Tucci ha interpretato un personaggio fondamentale per Steve Rogers

“Sono stato scelto per interpretare un uomo di 70 anni all’età di 50 anni, quindi è stato inquietante, ma va bene; mi sono sentito lusingato e insultato allo stesso tempo”, ha aggiunto scherzosamente Tucci. “Devi mescolare le cose, come si dice”.

L’attore ha avuto modo di rivisitare il ruolo di Erskine in due episodi di What If…? della Marvel Animation, ma deve ancora apparire in un altro progetto live-action (cosa che è certamente più facile a dirsi che a farsi visto che il suo personaggio è morto durante la seconda guerra mondiale dopo essere stato ucciso a colpi di arma da fuoco da uno degli uomini di Teschio Rosso).

Con l’80% su Rotten Tomatoes, Captain America: Il Primo Vendicatore è stato un successo nel 2011, incassando oltre 370 milioni di dollari in tutto il mondo. Aggiustato per l’inflazione, sono più di 500 milioni di dollari secondo gli standard odierni, niente male per un supereroe di serie B!