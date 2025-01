Jesse Armstrong: il prossimo progetto del creatore di Succesion è un film sulla crisi finanziaria

Jesse Armstrong, showrunner dell’acclamata e popolare serie Succession – con protagonisti Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snooke e Matthew Macfadyen – ha individuato il prossimo progetto, che sarà un film. Come riportato da Deadline, Armstrong sta infatti scrivendo un film ancora senza titolo per HBO Films, basato su un’idea originale e ne è anche produttore esecutivo insieme a Frank Rich. I due, entrambi sotto contratto generale con la HBO, hanno già lavorato insieme come produttori esecutivi di Succession.

I dettagli sono ancora scarsi, ma si dice che il film si incentri su quattro amici che si incontrano durante le turbolenze di una crisi finanziaria internazionale in corso. Armstrong sta ancora scrivendo la sceneggiatura, ma il film è in fase di accelerazione, con la verifica della disponibilità del cast – su cui ancora non si hanno indicazioni – per l’inizio della produzione entro la fine dell’anno. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni, come anche i primi nomi degli attori che si uniranno al progetto.

Jesse Armstrong e il trionfo di Succession

Questo nuovo progetto per Jesse Armstrong arriva due anni dopo che Succession ha concluso la sua corsa di quattro stagioni sulla HBO come uno dei drammi più apprezzati dell’ultimo decennio. Il suo bottino di premi comprende infatti 75 nomination agli Emmy e 19 vittorie, tra cui tre trofei come Miglior serie drammatica. La serie esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Sebbene sia noto per il suo lavoro televisivo, Armstrong ha però anche un passato nei lungometraggi; ha infatti condiviso una nomination all’Oscar per la sceneggiatura del film del 2009 In The Loop con l’abituale collaboratore Armando Iannucci e con Simon Blackwell e Tony Roche.