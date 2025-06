Superman: svelato il riadattamento della colonna sonora di John Williams ed è epico!

Abbiamo sentito frammenti del nuovo tema di Superman nei trailer e negli spot televisivi del primo film dei DC Studios, ma una versione più lunga è stata svelata durante un evento stampa a Manila.

In sostanza, si tratta di un remix del tema di Superman: The Movie di John Williams, sebbene con un pizzico di chitarra elettrica per dare un tocco di originalità. Mentre alcuni fan hanno sostenuto che sia un po’ riduttivo riutilizzarlo invece di creare qualcosa di nuovo, è anche difficile superare un classico.

Come molti registi, il regista di Superman, James Gunn, si è ispirato ai film di Richard Donner con Christopher Reeve incentrati sull’amato supereroe, e lo dimostra con questa musica.

Gunn ha già parlato della decisione di implementare il tema di Williams in Superman, confermando di essere sempre stato desideroso di includerlo nella rivisitazione dell’Uomo di Domani nel DCU.

“Sapevo fin dall’inizio cosa volevo fare con la musica. Ci ho pensato a lungo: ‘Faremo qualcosa di completamente diverso? Useremo il tema di [John] Williams?’ Quella colonna sonora è una delle mie preferite di sempre, e quando ero bambino, davvero… la cosa che amavo di più del film era la musica. Era ciò che portavo a casa con me più di ogni altra cosa.”

“Ma sapevo che stavamo facendo qualcosa che richiamava il passato ma che guardava anche al futuro, quindi si trattava di trovare quell’equilibrio. John Murphy è un compositore con cui adoro lavorare, e ha iniziato a lavorare sulla musica prima ancora che la sceneggiatura fosse finita… Ho detto: ‘Voglio usare una versione del tema di Williams, ma voglio farne una nostra versione’.” Quindi, questo è quello che senti.”

Il ragionamento di Gunn è valido e il tema è abbastanza iconico da toccare le corde giuste anche dei fan più superficiali. Il compito di Superman è quello di rendere di nuovo rilevante l’Universo DC, e attrarre il pubblico sarà fondamentale per garantire il successo di questo franchise.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).