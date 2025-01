Swamp Thing: James Mangold conferma che sarà un “film horror gotico standalone”

Il regista James Mangold ha affrontato molti generi, sia che si tratti di biopic come A Complete Unknown, sia che si tratti di blockbuster d’azione come Logan – The Wolverine e Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Oltre a un film di Star Wars che esplora le origini degli Jedi ambientate 25.000 anni nel passato, Mangold è stato poi incaricato dai DC Studios di prendere il timone di Swamp Thing. Il personaggio è stato protagonista di una serie televisiva di breve durata, ma questo segnerebbe il debutto sul grande schermo di un personaggio che si inserisce bene nella serie “Gods and Monsters” di James Gunn.

Parlando ora con MovieWeb, Mangold ha spiegato come intende affrontare il film del DCU. “Con Bob [Dylan] ci sono quantità note, sì, ma ci sono modi per interpretarle”, ha esordito. “Con altri tipi di IP, si arriva a un livello religioso. Per la DC, Swamp Thing è solo una questione di: troviamo un modo per dire qualcosa di originale?”. “Mentre sono sicuro che la DC vede Swamp Thing come un franchise, io lo vedrei come un film horror gotico molto semplice e pulito su questo uomo/mostro”, ha continuato Mangold. “Faccio solo le mie cose, un film indipendente, standalone”.

Questo suona simile al progesso su Clayface, per esempio, e non possiamo immaginare che Gunn abbia problemi con il fatto che Swamp Thing sia una storia a sé stante (inoltre, può sempre usare il film di Mangold come piattaforma di lancio per progetti in cui non sarà coinvolto, ad esempio Justice League Dark). “Mi è stata data la possibilità [di lavorare] in generi diversi, perché la gente lo finanzierà. Se fossi solo un regista horror e la gente volesse pagare solo per i miei film horror, il problema sarebbe un altro”, ha poi ammesso il regista.

“Ma parte della gioia è che si impara molto quando si cambia genere o il linguaggio in alcuni modi di comunicare la propria arte”. “Ho imparato molto, sia che si tratti di fare un film d’azione, sia che si tratti di fare un western e portare quelle energie in una sorta di film di supereroi o di film Marvel. Non solo si imparano cose facendo un genere, ma poi si impara come trasportare le lezioni di quel genere in un altro che non ci si aspetterebbe”, ha concluso Mangold.

Di cosa parlerà Swamp Thing?

Swamp Thing è un supereroe nei fumetti americani pubblicati dalla DC Comics. Una creatura elementale umanoide/vegetale, creata dallo scrittore Len Wein e dall’artista Bernie Wrightson, Swamp Thing ha avuto diverse incarnazioni umanoidi o mostri in varie trame diverse. Il personaggio è apparso per la prima volta in House of Secrets#. Il personaggio è un mostro di palude che assomiglia a un tumulo antropomorfo di materia vegetale e combatte per proteggere la sua casa paludosa, l’ambiente in generale e l’umanità da varie minacce soprannaturali o terroristiche.

Il film indagherà le origini oscure del suo personaggio principale. La DC Studios non ha ancora annunciato una data di uscita e non è chiaro se Mangold intenda iniziare a lavorare prima su questo film o sul suo progetto di Star Wars. Non sono poi state sollevate potenziali scelte di casting, ma una recente voce ha affermato che l’attore Bill Skarsgård di It e John Wick Chapter 4 potrebbe essere in lizza per interpretare Alec Holland, alias Swamp Thing.