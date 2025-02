X-Men ’97, la seconda stagione non arriverà prima del 2026

Alla fine dell’anno scorso, si è diffusa una voce secondo cui l’attesissima seconda stagione di X-Men ’97 non sarebbe stata presentata prima del 2026, e la lunga attesa è stata ora confermata da Brad Winderbaum della Marvel.

“La seconda stagione di X-Men ’97 uscirà nel ’26. Ci stiamo lavorando ora”, racconta Winderbaum a Collider. “È emozionante. Quel mondo degli anni ’90 è semplicemente… Onestamente, non riesco a credere che mi abbiano lasciato farlo. Sono cresciuto alla Marvel, come sai, ho trascorso molto tempo qui e mi sembra di aver speso un sacco di soldi per far rivivere questa cosa che amavo guardare dopo la scuola. Quindi, il fatto che possiamo recitare in quell’universo con quegli attori è onestamente il motivo per cui ho iniziato questo business in primo luogo”.

Quando gli è stato chiesto se potevamo aspettarci di vedere presto altri spettacoli animati, e forse un lungometraggio, Winderbaum è stato più riservato. “È tutto in fase preliminare. Come sapete, stiamo sviluppando più di quanto produciamo, quindi non voglio annunciare nulla prima che sia pronto. Ma spero che ci siano delle cose entusiasmanti all’orizzonte”.

La serie TV X-Men ’97

X-Men ’97 si è rivelato un grande successo di critica e di fan: il finale del 15 maggio, “La tolleranza è l’estinzione, parte 3”, ha raccolto 3,5 milioni di visualizzazioni a livello globale nei primi cinque giorni su Disney+, diventando il finale di serie animata più visto dalla prima stagione di What If…?. I Marvel Studios hanno chiaramente preso atto della popolarità della serie e stanno finalmente procedendo con il tanto atteso reboot degli X-Men in live-action.

Recentemente abbiamo saputo che lo scrittore di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente sarà lo sceneggiatore Michael Lesslie. Per quanto riguarda X-Men ’97, una seconda stagione è attualmente in fase di sviluppo, mentre una terza è in fase di pianificazione, e abbiamo sentito che la Marvel ha tutte le intenzioni di mantenere lo show il più a lungo possibile (non c’è da sorprendersi, viste le statistiche).

La serie ha vinto il Critics Choice Awards 2025 per la migliore serie animata.