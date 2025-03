Everest, la spiegazione del finale del film con Jake Gyllenhaal

Il finale di Everest vede gli scalatori sopravvissuti riunirsi in lacrime con i loro cari all’aeroporto della Nuova Zelanda, mentre Beck si riunisce con sua moglie Peach. Basato sul disastro del Monte Everest del 1996, Everest (qui la recensione) si apre con Rob Hall, una guida di Adventure Consultants, che si prepara a scalare il Monte Everest mentre sua moglie incinta Jan rimane a casa, con Rob che promette di essere lì per la nascita del loro primo figlio. Rob è accompagnato dai clienti Doug Hansen, Yasuko Namba, la seconda donna giapponese a scalare le Sette Vette, Jon Krakauer, scrittore per la rivista Outside, e Beck Weathers. Insieme ai clienti di Rob c’è anche Scott Fischer, un’altra guida alpina, e un

Nonostante il successo del tentativo di raggiungere la vetta, il gruppo viene colpito da un’improvvisa tempesta durante la discesa dall’Everest, che blocca gli scalatori su tutta la montagna e rende quasi impossibile il soccorso a causa delle condizioni. Rob, Doug, Yasuko, Scott, Andy e altri tre perdono la vita sulla montagna a causa di una combinazione di fattori, tra cui l’ipossia e il congelamento. Prima che Rob muoia sulla montagna, lui e Jan decidono di chiamare la loro figlia Sarah. Beck riesce a tornare al campo gravemente congelato e alla fine viene portato via in elicottero, per poi ricongiungersi con sua moglie e i suoi figli in Texas.

Il salvataggio di Beck Weathers sull’Everest (e cosa gli è successo dopo)

Il salvataggio di Beck Weathers (Josh Brolin) è stato uno dei momenti più audaci dell’Everest. Dopo essere stato lasciato indietro dagli altri scalatori, Beck è riuscito a svegliarsi e a scendere al campo, dove è stato scoperto dagli scalatori che erano con la troupe della telecamera IMAX. Con l’aiuto della moglie Peach (Robin Wright), viene organizzato un salvataggio in elicottero tramite l’ambasciata americana. Anche questo salvataggio è stato un azzardo, dato che l’aria era troppo rarefatta per consentire a un elicottero di raggiungere il campo o di partire in sicurezza. Ma grazie a un pilota esperto dell’esercito nepalese, il tenente colonnello Madan (Vijay Lama), Beck viene portato via dall’Everest e portato in ospedale senza problemi.

Essendo uno degli alpinisti più esperti, Beck aveva scalato quasi ovunque, il che gli dava un senso di appartenenza e di avventura. Purtroppo, questo ha avuto un grande impatto sulla sua vita personale, trascurando spesso la sua vita familiare a favore dell’alpinismo (via endorfina). Secondo l’epilogo alla fine di Everest, Beck Weathers alla fine perse il naso e entrambe le mani a causa del grave congelamento che aveva subito durante la tempesta. Al suo ritorno a casa, riuscì anche a fare ammenda con sua moglie Peach, dato che in precedenza aveva dimenticato il loro anniversario di matrimonio.

Perché il gruppo ha abbandonato Beck e Yasuko?

Beck Weathers ha iniziato ad avere difficoltà con la vista a causa delle radiazioni UV e dell’alta quota, grazie alla recente chirurgia della cheratotomia radiale, e Yasuko ha iniziato a lottare contro l’ipotermia durante la discesa dall’Everest. Credendo che sia Yasuko che Beck fossero ormai irrimediabilmente in difficoltà e non sarebbero stati in grado di scendere dalla montagna a causa dell’intensa bufera di neve, entrambi furono lasciati indietro. A causa del numero limitato di provviste, gli altri alpinisti e le guide che cercarono di aiutare Yasuko e Beck volevano utilizzare quelle provviste per aiutare altri.

Con risorse limitate e molti altri alpinisti lasciati sulla montagna, Beck e Yasuko furono lasciati indietro dagli altri alpinisti. Beck alla fine perde conoscenza e Yasuko muore più tardi durante la notte. Come accennato in precedenza, Beck fu alla fine salvato grazie all’aiuto del team IMAX e si riprese in modo notevole. Il corpo di Yasuko fu poi portato giù dalla montagna nel 1997 (tramite Tranquil Kilimanjaro)

Le allucinazioni di Andy sull’Everest e come hanno causato la sua morte

Dopo essere stato inviato dal campo base per consegnare l’ossigeno di riserva, la guida Andy Harris inizia a subire un’emergenza medica dopo aver localizzato Rob. Con Doug caduto e morto e Rob bloccato in alto sull’Everest, Andy Harris si stringe a lui per aspettare che passi la tempesta. Mentre Rob dorme, Andy inizia ad avere allucinazioni e alla fine si spoglia degli strati esterni, scivolando giù dall’Everest verso la morte.

Come spiegato da Caroline all’inizio del film, uno dei sintomi principali dell’ipotermia o dell’ipossia sono le allucinazioni e lo strapparsi i vestiti, perché il cervello interpreta erroneamente il freddo estremo come caldo, una condizione nota come spogliarsi paradossalmente. È una condizione che è stata notata in numerosi casi di ipotermia e ipossia e generalmente indica che una persona è nelle fasi finali prima della morte. Essere rimasto bloccato sulla montagna per troppo tempo senza ossigeno supplementare gli ha causato allucinazioni e l’ha portato a togliersi gli strati esterni, anche se probabilmente era congelato.

Poiché non si sa cosa sia successo ad Andy Harris nella vita reale, i registi hanno dovuto prendere alcune libertà artistiche nel ritrarre la sua morte. La maggior parte concorda sul fatto che Andy sia tornato in cima per aiutare gli alpinisti bloccati, poiché in seguito è stata ritrovata parte della sua attrezzatura da arrampicata. Il corpo di Andy non fu mai ritrovato e nessuno lo vide morire, quindi la sua morte fu qualcosa che il film dovette creare. Everest mostra che Andy era salito sulla vetta sud per salvare Rob e Doug, probabilmente senza rendersi conto che anche lui stava lottando contro l’ipotermia (tramite Tranquil Kilimanjaro).

La causa delle morti sull’Everest è da imputare all’inesperienza?

Otto persone sono morte nel disastro dell’Everest e la maggior parte degli scalatori non aveva abbastanza esperienza per scalare la montagna. Poiché la maggior parte delle morti sull’Everest sono causate da problemi di salute o da malfunzionamenti delle attrezzature, gli scalatori vivono davvero secondo la regola della “sopravvivenza del più forte”. Come ha detto Rob Hall all’inizio del film, “gli esseri umani semplicemente non sono fatti per funzionare all’altitudine di crociera di un 747”. Il Monte Everest non è uno scherzo per gli scalatori; è una delle montagne più pericolose al mondo e ha un record di 5-6 morti all’anno (fonte: Outside Magazine).

Con gli scalatori bloccati su tutto l’Everest senza alcun mezzo per scendere, le guide erano oberate di lavoro per mantenere in vita i loro clienti a tutti i costi. C’era anche la competizione per arrivare in cima il più velocemente possibile e il numero di alpinisti inesperti desiderosi di arrivare in cima significava che le pratiche più sicure venivano messe da parte in favore di arrivare da qualche parte in fretta. Gli alpinisti inesperti probabilmente non avevano familiarità con la loro attrezzatura, che avrebbe potuto aiutarli durante la discesa se non ci fosse stata una bufera di neve. Come mostrato nel film, alcuni dei clienti sull’Everest avevano poca o nessuna esperienza di alpinismo. È una ricetta per il disastro.

Il vero significato del finale di Everest

Il vero significato del finale di Everest è che, sebbene possa essere divertente correre un rischio e fare qualcosa di avventuroso, scalare l’Everest è una sfida fisica, emotiva e mentale. Essendo la montagna più alta del mondo, il Monte Everest è essenzialmente una condanna a morte se il tempo decide di prendere una brutta piega o se uno scalatore non è abbastanza esperto da comprendere i rischi che comporta. Gli scalatori hanno affrontato molte difficoltà scalando l’Everest e hanno rischiato la vita per aiutarsi a scendere in sicurezza, ma alla fine non è stato sufficiente.

Il fatto che l’ultima inquadratura del film sia del corpo di Rob congelato nella neve mostra la realtà di quanto l’Everest possa essere ingannevolmente pericoloso nonostante il suo aspetto tranquillo. La situazione si complica quando Helen torna in Nuova Zelanda e viene accolta da Jan, che ora è vedova. Questo conferisce al film un’impostazione solenne sulla realtà dell’ascesa dell’Everest, invece di un lieto fine idealizzato. Secondo Baltasar Kormákur, regista di Everest, che ha parlato con l’EW, voleva mostrare la dura esperienza del disastro del 1996, invece di farne un film eroico glorificato. Questo è stato fatto anche per onorare i sopravvissuti nella vita reale e le loro famiglie.

Come è stato accolto il finale di Everest

Il finale di Everest è stato al centro dell’attenzione sia della critica che del pubblico, suscitando una serie di reazioni. Il finale di Everest, ispirato ai tragici eventi realmente accaduti nel disastro del 1996 sul Monte Everest, punta all’autenticità e alla risonanza emotiva. Tuttavia, l‘accoglienza è stata mista, con alcuni che ne lodano il realismo e altri che ne criticano il coinvolgimento emotivo.

I critici hanno riconosciuto l’impegno del film nel rappresentare le strazianti realtà affrontate dagli scalatori durante la sfortunata spedizione. Glenn Kenny di Roger Ebert ha osservato che il film “è una rappresentazione dettagliata e realistica degli scalatori – di varie esperienze – che affrontano le peggiori condizioni possibili, ad altezze e climi che sembrano progettati per spegnere un corpo umano”. L’attenzione meticolosa al calvario degli scalatori contribuisce a un finale cupo e contemplativo, che riflette la natura imprevedibile e spesso spietata dell’alpinismo d’alta quota.

Tuttavia, questa aderenza al realismo in Everest è stata anche un punto di contesa. Alcuni critici sostengono che, mentre il film riesce a ritrarre le sfide fisiche e i pericoli dell’Everest, non riesce a trasmettere la profondità emotiva necessaria per coinvolgere pienamente il pubblico. Peter Bradshaw di The Guardian ha descritto Everest come “un film frustrante sotto molti aspetti”, e ha continuato spiegando che la colpa è in parte del finale:

“Nonostante qualche scossone e qualche brivido, non riesce a trasmettere il brivido da batticuore che molti si aspettavano, e tutti quei personaggi moderatamente coinvolgenti fanno sì che non ci sia un personaggio centrale potente: le donne sono sdolcinate e gli uomini non molto meno. La domanda iniziale di Krakauer agli scalatori sul perché lo stiano facendo in primo luogo suscita naturalmente l’esilarante recita di gruppo della secolare risposta: “Perché è lì!” Eppure non c’è altra risposta più interessante. Alla fine del film, il pubblico può avere la sensazione di aver faticosamente raggiunto la vetta e di essere tornato indietro senza aver visto granché.”

Il finale di Everest, che rispecchia i tragici esiti degli eventi reali, è stato percepito da alcuni come emotivamente distante. Kenny ha osservato che il film “non mi ha esaltato o spaventato tanto quanto mi ha lasciato tristemente impassibile”, indicando un senso di distacco piuttosto che un’empatia coinvolgente. Sebbene il finale sia fedele agli eventi reali, potrebbe non aver trasmesso pienamente il profondo impatto emotivo della tragedia agli spettatori.

In definitiva, il finale di Everest è stato accolto con un misto di ammirazione per la sua rappresentazione realistica di un evento tragico e di critica per la sua esecuzione emotiva. Anche se il film del 2015 riesce a mettere in evidenza la pericolosità dell’alpinismo d’alta quota, il suo impatto sugli spettatori varia, con alcuni che provano un profondo senso di perdita e altri che sperimentano una risposta emotiva più contenuta. Questa dicotomia sottolinea le sfide che i registi devono affrontare quando cercano di bilanciare l’accuratezza dei fatti con la necessità di una narrazione avvincente che risuoni a livello profondamente personale.