Thunderbolts*: una clip dal film e una conferma sull’identità di un personaggio misterioso

Poco dopo il Comic-Con di San Diego dello scorso anno, un video pubblicato sul canale YouTube della Marvel Entertainment ha confermato che Geraldine Viswanathan interpreterà un personaggio chiamato “Mel” in Thunderbolts*. La star di Drive-Away Dolls aveva precedentemente dichiarato di essere il “braccio destro” di Valentina Allegra de Fontaine. I fan hanno subito messo insieme i pezzi e hanno concluso che Viswanathan doveva essere stata scelta per il ruolo di Melissa Gold, alias Songbird, nell’MCU.

Un nuovo spot televisivo pubblicato dai Marvel Studios sembra confermare questa ipotesi. Mostra un’immagine di Viswanathan che ancora una volta suggerisce che interpreterà Songbird (o, quantomeno, una versione iniziale dell’eroina) grazie a quella che sembra una collana a forma di “uccello canterino“. Resta da vedere se avrà le stesse abilità sonore supersoniche della sua controparte nei fumetti.

Purtroppo, questo è probabilmente un altro esempio di come i Marvel Studios abbiano preso un personaggio relativamente oscuro dal materiale originale – che ha certamente legami significativi con i Thunderbolts – prima di reinventarlo. Senza poteri, a quanto pare.

Songbird, originariamente conosciuta come Screaming Mimi, debuttò sulle pagine di Marvel Two-in-One n. 54 nel 1979. Fu creata da Mark Gruenwald, Ralph Macchio e John Byrne, diventando in seguito la supereroina nota come Songbird dopo essersi unita ai Thunderbolts.

I membri originali di quel team non sembrano essere una priorità per i Marvel Studios; invece, l’attenzione si è spostata su personaggi di franchise MCU esistenti.

Una clip da Thunderbolts*

Tutto quello che c’è da sapere su Thunderbolts*

Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry.

In Thunderbolts*, i Marvel Studios riuniscono una insolita squadra di antieroi: Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster e John Walker. Dopo essersi ritrovati nel mezzo di una trappola mortale orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine, questi emarginati disillusi devono affrontare una missione pericolosa che li costringerà a confrontarsi con gli aspetti più oscuri del loro passato. Questo gruppo disfunzionale si distruggerà dall’interno o riuscirà a trovare redenzione, unendosi e trasformandosi in qualcosa di più grande, prima che sia troppo tardi?

Florence Pugh riprende il ruolo di Yelena Belova, sorella di Vedova Nera (e una delle parti migliori della serie MarvelDisney+ Occhio di Falco). Inoltre, Julia Louis-Dreyfus interpreta Valentina Allegra de Fontaine, con Geraldine Viswanathan nei panni di Mel, la sua assistente (che sostituisce una Ayo Edebri estremamente impegnata e piena di impegni).

Lo sceneggiatore di Black Widow e Thor: Ragnarok Eric Pearson si unisce agli sceneggiatori di Beef Lee Sung Jin e Joanna Calo. Un trailer è stato mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Thunderbolts* arriverà nelle sale il 30 aprile 2025, in ritardo rispetto alla precedente data di uscita del 20 dicembre 2024 a causa degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Nel frattempo, restate aggiornati sul MCU con la nostra guida alla storia della Fase 5 della Marvel e con uno sguardo a ciò che deve ancora venire nella Fase 6 della Marvel.

Thunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi.