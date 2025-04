Una pallottola spuntata: il trailer del reboot con Liam Neeson

La Paramount Pictures ha diffuso il trailer ufficiale del sequel/reboot di Una pallottola spuntata con Liam Neeson protagonista. Il trailer si apre con una nota apparentemente seria, con una squadra S.W.A.T. che risponde a una situazione di ostaggi in una banca. Tuttavia, una ragazzina con un lecca-lecca entra nell’edificio prima di strapparsi la maschera e rivelare di essere Frank Drebin Jr. (Neeson) – figlio del personaggio interpretato da Leslie Nielsen nell’originale – che poi usa il lecca-lecca affilato per eliminare violentemente gli uomini armati prima di presentarsi come membro della “squadra di polizia… la nuova versione”.

Il trailer si conclude con una scena comica in cui Drebin parla a un ritratto incorniciato di suo padre dicendo “ti amo”. Segue un uomo che esprime sentimenti simili a un ritratto di suo padre, il personaggio originale di George Kennedy, il Capitano Ed Hocken. Il tutto si conclude con il figlio del personaggio di O. J. Simpson, il detective Nordberg, che alza le spalle e non dice nulla.

Akiva Schaffer dirige e produce la commedia, la cui uscita nelle sale è prevista per il 18 luglio 2025. Dan Gregor e Doug Mand hanno scritto la bozza della sceneggiatura insieme a Schaffer, con il quale hanno collaborato al film vincitore dell’Emmy Chip ‘n Dale: Rescue Ranger. Seth MacFarlane e Erica Huggins produrranno tramite Fuzzy Door, con Daniel M. Stillman che fungerà anche da EP. Nel cast, oltre a Neeson, ci sono anche Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Houston e Pamela Anderson.