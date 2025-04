The Odyssey: il film di Christopher Nolan definito “capolavoro cinematografico generazionale”

Jim Orr, capo della distribuzione della Universal, ha elogiato The Odyssey di Christopher Nolan durante un evento al CinemaCon. Anche se in quest’occasione non è stato mostrato alcun filmato del film, Orr non ha avuto altro che cose straordinarie da dire sul prossimo film di Nolan. “Un capolavoro cinematografico visionario e generazionale, unico nel suo genere, di cui probabilmente lo stesso Omero sarebbe orgoglioso”, sono le parole di Orr che, sebbene di parte, contribuisce così a far crescere la curiosità e l’attesa nei confronti di questo importante progetto.

Quello che sappiamo su The Odyssey

L’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.

Secondo recenti indiscrezioni, nel film Tom Holland interpreterà il figlio di Odisseo, Telemaco (come già ipotizzato), Zendaya sarà la dea della saggezza Atena, Charlize Theron la maga Circe, Anne Hathaway la moglie di Odisseo, Penelope, Benny Safdie il re di Micene Agamennone e Lupita Nyong’o sua moglie Clitennestra.

I dettagli sulla trama del film The Odyssey di Christopher Nolan sono ad ora stati tenuti nascosti e non è confermato quanto il regista sarà fedele all’opera di Omero. Considerando i suoi precedenti, c’è da aspettarsi che apporti una svolta inaspettata alla storia che già presenta tutti i marchi di fabbrica del suo cinema, in particolare la non linearità della narrazione. Le riprese di Odyssey dovrebbero iniziare il mese prossimo e sarà il secondo film di Nolan per la Universal, dopo Oppenheimer.

CORRELATE: