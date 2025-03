Jonathan Majors protagonista del film d’azione True Threat

Jonathan Majors è stato scelto come protagonista del film d’azione True Threat di Gerard McMurray. La notizia arriva dopo che Majors è stato anche scritturato per il prossimo revenge movie Merciless, diretto da Martin Villeneuve. Per quanto riguarda True Threat, come riportato da Deadline, segue l’agente delle Forze Speciali Vernon Threat (Majors) mentre si imbarca in un’implacabile ricerca di giustizia dopo che suo figlio adolescente è stato ucciso da una gang di Harlem nota come The Apollo Kids.

Determinato a vendicarsi, Threat si infiltra nel Carter, un imponente edificio di 20 piani che funge da roccaforte per la banda, lottando fino all’ultimo piano per affrontare il loro leader nonché suo ex mentore, “Shallow”. Combinando l’azione avvincente con i temi profondi della paternità, della fratellanza e della responsabilità della comunità, True Threat promette di “offrire un’esperienza culturalmente urgente e implacabilmente cinetica“.

McMurray dirige una sceneggiatura scritta insieme a Hodge K. Johnson, mentre il candidato al SAG Award Larnell Stovall supervisiona il design del film. In True Threat, stando sempre a quanto riportato, sarà presente il 52 Blocks, uno stile di arti marziali dei neri d’America, e sarà il primo grande film a presentare questa disciplina. Non resta dunque che attendere novità su questo film, il cui annuncio sembra in ogni caso confermare il ritorno di Jonathan Majors dopo i processi giudiziari che lo hanno coinvolto.

Il ritorno di Jonathan Major

L’interpretazione di Jonathan Majors in The Last Black Man in San Francisco è stata acclamata dalla critica e l’attore ha poi recitato in Lovecraft Country della HBO, The Harder They Fall di Netflix e Devotion. Il ruolo di Majors in Creed III, al fianco di Michael B. Jordan, ha contribuito a realizzare un’apertura nazionale da record per il franchise e la più grande uscita nazionale di sempre per un film sportivo. Majors è però meglio noto per aver interpretato il villain Kang il Conquistatore nei progetti del MCU Loki e Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Tuttavia, l’attore è stato licenziato dal ruolo dopo la condanna per aggressione di terzo grado e molestie di secondo grado nei confronti della sua ex fidanzata, Grace Jabbari. Da quel momento l’attore ha dovuto prendersi una pausa per difendersi dalle accuse, pur consapevole di aver perso la sua occasione con i Marvel Studios. Con la ritrattazione della Jabbari, l’attore si sta ora impegnando in nuovi progetti, di cui True Threat è solo l’ultimo ad ora annunciato.