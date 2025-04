Wicked: For Good, il primo sguardo svelato al CinemaCon

La Universal ha chiuso la sua presentazione al CinemaCon con un emozionante primo sguardo a Wicked: For Good di Jon M. Chu, la seconda parte del suo musical fantasy basato sull’omonimo spettacolo di Broadway. Ariana Grande e Cynthia Erivo erano sul palco con Chu e il produttore Marc Platt.

Il trailer mostrato agli esercenti è stato abbastanza epico. Wicked: For Good continuerà la storia di Glinda di Grande e della Strega Cattiva dell’Ovest di Erivo, precedentemente nota come Elphaba. Uscirà nei cinema USA il 21 novembre.

“Elphaba, so che sei là fuori”, dice Galinda con una voce fuori campo. Vediamo la strega rosa emergere dal suo castello di smeraldo. Elphaba cade sul balcone. “Si tratta del Mago e di me”, esclama la strega verde. Vediamo Galinda indossare la grande tiara. Il principe Fiyero e i suoi uomini corrono attraverso la foresta alla ricerca di Elphaba. C’è un’inquadratura di Elphaba che scrive nel cielo “IL NOSTRO MAGO MENTE”.

Galinda dice, “Elphaba, stanno venendo a prenderti. Pensa a cosa possiamo fare insieme”, in un’inquadratura della strega rosa che appoggia la testa sulla spalla di quella verde del primo film. Vediamo Galinda camminare lungo la navata nuziale verso il principe. Poi c’è il mago di Jeff Goldblum ai suoi pannelli di controllo; in seguito dice a Dorothy, al Leone, all’Uomo di Latta e allo Spaventapasseri: “Portatemi la scopa della Strega Cattiva dell’Ovest!!” Le riprese finali sono Elphaba che allunga la mano verso il suo cappello che le vola in mano e la sua scopa nell’altra. “Vado a vedere il mago!”

Jonathan Bailey tornerà come Fiyero e tornerà anche Boq di Ethan Slater, così come Nessarose di Marissa Bode, Madame Morrible di Michelle Yeoh e Il Mago di Oz di Goldblum.

Wicked: For Good ha terminato la produzione, con Chu che ha montato entrambi i film uno accanto all’altro prima dell’uscita di Wicked. Quel primo film ha incassato oltre 747 milioni di dollari a livello globale dopo la sua uscita a novembre 2024 ed è stato candidato a 10 Oscar, vincendone due.

Winnie Holzman, la scrittrice che ha adattato il musical teatrale dal romanzo bestseller di Gregory Maguire, è dietro la sceneggiatura con la co-autrice Dana Fox. Il cantautore del musical di Broadway Stephen Schwartz è produttore esecutivo insieme a Jared LeBoff e David Nicksay. I produttori includono Platt e David Stone.