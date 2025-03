X-Men: Kelsey Grammer dovrebbe tornare come Bestia, nonostante le voci del recasting

Mentre un reboot degli X-Men è (finalmente) in fase di sviluppo, i Marvel Studios hanno già riportato al cinema e in tv diversi attori del franchise ormai defunto della 20th Century Fox nei rispettivi ruoli nell’MCU. Di recente, Hugh Jackman è tornato per Deadpool & Wolverine, e abbiamo anche visto Sir Patrick Stewart nei panni del Professor Charles Xavier in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e Kelsey Grammer nei panni di Bestia nella scena post-credits di The Marvels.

In quel film non troppo fortunato dal punto di vista del box office, Monica Rambeau (Teyonah Parris) si sveglia in un laboratorio medico dopo essere rimasta intrappolata in una realtà alternativa dopo la sua battaglia con Dar-Benn per trovare la sua defunta madre, Maria (Lashana Lynch), al suo fianco. Rambeau è sopraffatta dalla gioia, ma Maria, che in realtà è la Binary di questo mondo, non ha idea di chi sia.

Mentre la confusione di Monica aumenta, una voce familiare chiede “come sta il nostro paziente” e un Hank McCoy, alias Bestia, completamente CGI e fedele all’originale, entra nella stanza.

Secondo una voce di corridoio, lo studio sta pianificando di scegliere un nuovo attore per interpretare Bestia nel reboot (si dice che Jesse Plemons sia in lizza per interpretare il personaggio), ma questo non significa che abbiamo visto Kelsey Grammer per l’ultima volta nel ruolo.

Kelsey Grammer tornerà nel suo ruolo da X-Men?

Secondo Daniel Richtman, la star di Fraiser tornerà come Dottor McCoy per uno dei prossimi film di Avengers (non sappiamo se sarà Doomsday o Secret Wars). “Non c’è niente di cui possa parlare”, ha detto l’attore a ComicBook.com alla fine dell’anno scorso “Quello che so è che c’è stata una specie di enorme esplosione quando mi sono presentato alla fine di The Marvels, credo. La risposta è stata davvero quasi… non è stata inaspettata. Ci sarebbe stata una certa risposta, ma è stata piuttosto travolgente, quindi ci sono alcune conversazioni”.

Sebbene i piani siano sempre soggetti a cambiamenti nel MCU, è altamente improbabile che la Marvel avrebbe reintrodotto la Bestia per una sola scena se non avessero avuto intenzione di riportarlo indietro a un certo punto. Si dava generalmente per scontato che sarebbe rimasto come Hank McCoy del MCU, ma questo ovviamente non sarà il caso di un nuovo attore, che sia Plemons o qualcun altro, che è stato cercato.

Plemons è solo l’ultimo attore ad essere menzionato in relazione a uno dei principali ruoli mutanti nel film. Harris Dickinson (Babygirl, The Iron Claw, Triangle of Sadness) e Jack Champion (Avatar, Scream 6) sarebbero stati presi di mira per interpretare Ciclope, con Sadie Sink di Stranger Things, una probabile scelta per Jean Grey. Abbiamo anche sentito che Ayo Edebiri e DeWanda Wise sono nel mirino dello studio per interpretare Tempesta. Si prevede che anche Kitty Pryde e Gambit saranno nel team.

Più di recente, si vocifera che Hunter Schafer (Cuckoo, Euphoria) sia in lizza per Mystique, si dice che Julia Butters (The Gray Man, The Fablemans) sia in trattative per interpretare Pryde e Margaret Qualley potrebbe essere nel mirino dello studio per Rogue.