Jesse Plemons sarebbe in lizza per interpretare Bestia nel reboot del MCU

Era stato dato per scontato che Kelsey Grammar sarebbe rimasto nel MCU nel ruolo di Hank McCoy alias Bestia dopo il suo cameo nella scena post-credits di The Marvels, ma sembra che i Marvel Studios potrebbero decidere di affidare a un nuovo attore il ruolo nel prossimo reboot degli X-Men. Secondo Jeff Sneider di The Hot Mic, Jesse Plemons (Civil War, Zero Day, Kind of Kindness) sarebbe in considerazione per interpretare Bestia nel film. Lo scooper non è però sicuro se abbia effettivamente incontrato la Marvel per il ruolo o se sia semplicemente negli interessi dello studios.

Il possibile cast degli X-Men del MCU

Voci precedenti hanno affermato che Harris Dickinson (Babygirl, The Iron Claw, Triangle of Sadness) e Jack Champion (Avatar, Scream 6) sono stati presi in considerazione per interpretare Ciclope, con la star di Stranger Things, Sadie Sink una probabile scelta per Jean Grey. Abbiamo anche sentito che Ayo Edebiri e DeWanda Wise sono sul radar dello studio per interpretare Tempesta. Si prevede che anche Kitty Pryde e Gambit (ma sarà Channing Tatum?) facciano parte del team.

Più di recente, si è vociferato che Hunter Schafer (Cuckoo, Euphoria) sia in lizza per Mystique, e si dice che Julia Butters (The Gray Man, The Fablemans) sia in trattativa per interpretare Pryde. Margaret Qualley (Kind of Kindness, The Substance) invece è stata indicata come possibile Rogue. La scorsa settimana, è stata riportata anche la voce secondo cui Denzel Washington potrebbe interpretare il cattivo, forse Magneto, anche se sembra improbabile dato il suo apparente coinvolgimento in Black Panther 3.

A questi rumor si è ora aggiunto anche quello secondo cui Jesse Plemons potrebbe interpretare Bestia. Intanto Michael Lesslie sta attualmente lavorando alla sceneggiatura. Se alcuni degli X-Men faranno il loro debutto nei prossimi film di Avengers (come si vocifera), c’è la possibilità che potremmo avere notizie ufficiali sul casting abbastanza presto. Per quanto riguarda quando potremmo finalmente vedere questo attesissimo reboot degli X-Men, si immagina che il “grande segreto taciuto di Hollywood” sia che il film uscirà 2-3 mesi dopo Avengers: Secret Wars nel 2027.

Non c’è ancora un regista legato al progetto, ma la quantità di voci di casting provenienti da varie fonti affidabili sembra indicare che lo studio stia assemblando in silenzio la sua nuova line-up. Si stanno dunque chiaramente facendo progressi nell’introduzione degli X-Men nel MCU, e il responsabile dello streaming dei Marvel Studios Brad Winderbaum ha recentemente confermato che il film è in fase di sviluppo attivo, rispondendo anche (o meglio, evitando) a una domanda sulla recente voce relativa alla serie X Academy/Academy X Disney+.

“Penso che chiunque possa dire qualsiasi cosa online, e che questo arrivi al mulino delle voci e la gente si ecciti”, ha detto Winderbaum a Screen Rant. “Al momento stiamo ancora lavorando alla seconda stagione di X-Men 97. Sta venendo fuori in modo incredibile e le sceneggiature per la terza stagione sono pazzesche. Questo è sicuramente un modo per soddisfare la mia voglia di X-Men in televisione. E c’è un lungometraggio sugli X-Men in fase di sviluppo, quindi questo è il fulcro degli X-Men attualmente”.