Spider-Man: l’attore che ha interpretato Shocker anticipa un ritorno nel MCU

Bokween Woodbine ha interpretato un ruolo di supporto in Spider-Man: Homecoming come cattivo secondario, Herman Schultz/Shocker, ma non abbiamo visto il personaggio da quando è stato sconfitto dall’arrampicamuri di Tom Holland (con un piccolo aiuto da Ned Leeds).

Non ci aspettavamo che Shocker si presentasse di nuovo nel MCU, ma Woodbine ha ora accennato al suo ritorno in un progetto futuro. Mentre parlava con The Direct alla première di Government Cheese al SXSW, all’attore è stato chiesto cosa ne è stato di Schultz dopo gli eventi di Homecoming. “È un’ottima domanda. Me lo sto chiedendo anch’io. Ma ho la sensazione che potrebbe non essere stata l’ultima volta che vedremo Shocker”.

A Woodbine è stato anche chiesto se si fosse mai parlato dell’eventualità che lui indossasse un costume più fedele ai fumetti. “Ne abbiamo discusso”, rivela. “Non era giusto o appropriato per quella prima volta. Ma chissà, in futuro, [potremo] avvicinarci un po’ di più al costume originale. Non abbiamo mai voluto coprirgli il volto perché l’ho chiesto espressamente. E loro hanno risposto, ‘No, reciti con il tuo volto. Quindi vogliamo essere in grado di vederti.'”

Non siamo sicuri di quando o dove Shocker potrebbe riapparire, ma una voce recente ha affermato che sia Shocker che Scorpion (Michael Mando) sono apparsi nella sceneggiatura di Spider-Man 4 prima di quella riscrittura segnalata, quindi c’è una possibilità che possano ancora esserci.

Un’altra voce recente indicava che Spider-Man 4 è in fase di sviluppo come “un sequel diretto” di Avengers: Doomsday che colmerà il divario tra il film del 2026 e Avengers: Secret Wars del 2027. Abbiamo sentito che Peter Parker di Holland avrà un ruolo importante in Doomsday, quindi se Spider-Man 4 dovesse fungere da seguito (almeno in una certa misura) avrebbe senso.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “ evento di livello Avengers” . Oltre a Tom Holland , Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat , mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox , Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man . evento di livello Avengers”Black CatDaredevil, The Kingpin e Ant-Man

Si ritiene però che Holland sia “sempre più diffidente” nei confronti del ruolo dell’iconico eroe, per cui questa potrebbe essere la sua ultima uscita da solista nei panni del wall-crawler – anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno o entrambi i prossimi film degli Avengers. Gli sceneggiatori di No Way Home, Chris McKenna e Erik Sommers, stanno scrivendo la sceneggiatura. Mentre a dirigere il progetto vi sarà Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Spider-Man 4 uscirà al cinema il 31 luglio 2026.