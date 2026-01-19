Marvel conferma il design di Spider-Man per la sua nuova apparizione negli Avengers

Il 2026 si preannuncia come un anno centrale per il futuro degli Avengers, e non solo sul fronte cinematografico. In attesa dei nuovi capitoli della saga multiversale del Marvel Cinematic Universe, Marvel ha ufficialmente confermato l’aspetto di Spider-Man in una delle sue prossime apparizioni legate al brand degli Avengers, offrendo ai fan un primo riferimento visivo chiaro sul design del personaggio.

Sebbene Avengers: Doomsday riporti in scena nomi storici come Chris Evans e Robert Downey Jr. – quest’ultimo nel ruolo inedito di Doctor Doom – l’assenza di Tom Holland nei primi annunci ha lasciato molti interrogativi sul futuro di Peter Parker nel franchise. Tuttavia, una versione di Spider-Man sarà comunque protagonista di un progetto Avengers nel 2026, anche se non in live-action.

Il nuovo Spider-Man degli Avengers animati tra classico e MCU

Marvel ha svelato il design del personaggio attraverso lo special animato Spidey and Iron Man: Avengers Team-Up!, progetto pensato per un pubblico più giovane ma inserito in un filone Avengers parallelo. Lo special, uscito il 16 ottobre 2025, nasce come crossover tra Spidey and His Amazing Friends e lo spin-off Iron Man and His Awesome Friends, entrambe serie animate disponibili su Disney+.

In questo universo animato, Spider-Man indossa una versione fortemente ispirata al costume classico dei fumetti Marvel: tuta rossa e blu, ragnatele ben visibili, web-shooter argentati ai polsi e occhi espressivi capaci di trasmettere emozioni. Un dettaglio, quest’ultimo, che richiama direttamente la versione MCU del personaggio, distinguendola dalle precedenti incarnazioni cinematografiche.

Il risultato è un design che combina tradizione e modernità, avvicinandosi idealmente tanto al costume di Spider-Man interpretato da Tobey Maguire e Andrew Garfield, quanto alla versione finale vista in Spider-Man: No Way Home. Una scelta che rende il personaggio immediatamente riconoscibile e perfettamente funzionale all’animazione.

Dopo il primo special, Marvel ha già confermato che il team animato degli Avengers tornerà nel 2026 con un episodio speciale a tema Halloween, consolidando questo filone come una presenza stabile all’interno dell’offerta Marvel. Il design di Spider-Man rappresenta quindi una sorta di “linea guida” visiva per le future apparizioni del personaggio in ambito animato.

In attesa di scoprire come e quando Tom Holland tornerà a vestire i panni di Peter Parker sul grande schermo, Marvel rassicura i fan: Spider-Man è già pronto a tornare negli Avengers, anche se in una forma diversa e pensata per una nuova generazione.