Avengers: Doomsday, il film potrebbe concentrarsi su Dottor Destino contro Capitan America

Quando Marvel Studios ha annunciato il cast di Avengers: Doomsday a marzo, il video di quattro ore si è concluso con le sedie per Pedro Pascal e Robert Downey Jr. Ciò ha portato molti fan a sperare che i fratelli Russo stessero anticipando che la relazione tra Mister Fantastic e Dottor Destino avrebbe avuto un ruolo importante nella storia. Victor Von Doom è poi apparso nella scena a metà dei titoli di coda di I Fantastici Quattro: Gli Inizi, ma per quanto ne sappiamo, la variante di Doom interpretata da Downey non ha alcun legame con la versione della Prima Famiglia Marvel di Earth-828.

Questo è stato un grande disappunto per molti fan dei fumetti, e Avengers: Doomsday, che potrebbe essere il luogo in cui questa squadra incontra Doom per la prima volta, lascia molto materiale interessante sulla pagina. Naturalmente non c’è nulla di confermato al riguardo, e questa nuova voce potrebbe frustrare molti di voi. Secondo il leaker @variablelace, infatti, la maggior parte di Avengers: Doomsday ruoterà attorno a Dottor Destino contro Capitan America.

In seguito, lo scoop di @MyTimeToShineH ha aggiunto: “[Downey] e [Chris] Evans non avrebbero nemmeno fatto parte di The Kang Dynasty, e ora non solo sono tornati, ma saranno anche i protagonisti di Doomsday”. Sulla base delle voci precedenti, Doom arriverà su Earth-616 con l’intenzione di far pagare a Steve il fatto di aver viaggiato indietro nel tempo per ottenere il suo lieto fine con Peggy Carter alla fine di Avengers: Endgame.

A quanto pare, interferire con la linea temporale in tal modo ha causato l’Incursione che non solo ha distrutto il mondo di Doom, ma forse ha anche innescato una reazione a catena destinata a concludersi con la fine del Multiverso. I fan hanno passato anni a dire che volevano vedere cosa fosse successo a Cap alla fine di Avengers: Endgame, e il prossimo sembra che esaudirà questo desiderio.

Il fatto che ciò avvenga a scapito della rivalità di Doom con Reed Richards sarà sicuramente un problema per alcuni, e potrebbe non essere l’unica delusione legata ai Fantastici Quattro, ma il confronto tra i due avverrà senz’altro prima o poi, considerando che Doom sembra essere molto interessato a Franklin Richard. Se non sarà in Avengers: Doomsday, ciò potrebbe facilmente avvenire in Avengers: Secret Wars.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).