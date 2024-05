BATMAN: le apparizioni di Ben Affleck nel DCEU classificate dalla peggiore alla migliore

Il periodo di Ben Affleck nei panni di Batman è terminato quando i DC Studios hanno deciso di riavviare il DCEU come DCU, e stiamo classificando le sue apparizioni cinematografiche nei panni del Cavaliere Oscuro in base ai rispettivi punteggi su Rotten Tomatoes.

Quando si è saputo che Ben Affleck era stato scritturato per interpretare il Cavaliere Oscuro in Batman v Superman: Dawn of Justice, la reazione non è stata molto positiva.

L’attore e regista avrebbe poi recitato in cinque film del DC Extended Universe, e definirli controversi sarebbe un eufemismo. Sebbene Ben Affleck abbia dimostrato che i suoi detrattori si sbagliavano, a volte gli è stato affidato del materiale su cui lavorare piuttosto scadente, che in alcuni casi ha finito per uccidere il suo amore per Batman.

Da allora, Robert Pattinson ha assunto il ruolo di Bruce Wayne in The Batman e i DC Studios hanno in programma di ingaggiare un nuovo Crociato incappucciato per The Brave and the Bold. Il tempo di ABen Affleck come eroe è terminato, ma come si collocano le sue apparizioni nel DCEU secondo Rotten Tomatoes?

In questo articolo, stiliamo una classifica delle apparizioni sul grande schermo dell’attore nei panni di Batman secondo l’aggregatore di recensioni, ma fidatevi di noi quando vi diciamo che potreste rimanere sorpresi dal confronto che ne viene fuori! Prima di addentrarci in questa classifica, vale la pena ricordare i film di Batfleck che non sono diventati realtà. Per cominciare, dopo Justice League, Ben Affleck avrebbe dovuto dirigere e interpretare The Batman. La trama avrebbe dovuto essere incentrata sulla caccia a Batman da parte di Deathstroke, ma una miriade di motivi ha portato l’attore a decidere di non voler fare il film.

Qualche anno dopo, la Warner Bros. lo tentò nuovamente per un ruolo cameo in The Flash. Il film avrebbe dovuto concludersi con uno stinger che gettava le basi per Crisi sulle Terre Infinite, ma il crossover – e il cameo di Affleck in Aquaman e il Regno Perduto – sono stati cancellati dai DC Studios. Di conseguenza, il periodo in cui Ben Affleck ha indossato il mantello e il cappuccio è terminato anni prima di quanto originariamente previsto. Non sapremo mai se questi film sarebbero andati meglio di questi…

Suicide Squad

Punteggio: 26%.

Marcio o fresco: Marcio

Consenso della critica: Suicide Squad vanta un cast di talento e un po’ più di umorismo rispetto ai precedenti sforzi del DCEU, ma non bastano a salvare il deludente risultato finale da una trama confusa, da personaggi poco scritti e da una regia raffazzonata.

Quando le foto del set di Suicide Squad hanno iniziato a circolare online, mostrando Batman apparentemente in lotta con Joker e Harley Quinn, i fan hanno iniziato a perdere la testa. Dopo tutto, era come vedere finalmente i fumetti prendere vita.

La “lotta” si è rivelata una delusione, con il Cavaliere Oscuro che non ha mai condiviso lo schermo con il Clown Principe del Crimine. E no, non crediamo che l'”Ayer Cut” di David Ayer possa migliorare questo cameo in gran parte privo di scopo. In compenso, l’acceso confronto di Bruce Wayne con Amanda Waller in una scena a metà dei titoli di coda è stato relativamente memorabile. Affleck ha dato il meglio di sé.

Batman v Superman: Dawn of Justice

Punteggio: 29%.

Marcio o fresco: Marcio

Consenso della critica: Batman v Superman: Dawn of Justice soffoca una storia potenzialmente potente – e alcuni dei supereroi più iconici d’America – in un tetro vortice di azione guidata dagli effetti.

Batman v Superman: Dawn of Justice non è così brutto come alcuni vorrebbero far credere. Zack Snyder ha indubbiamente preso alcune decisioni creative discutibili, tra le quali spicca il fatto che il Crociato incappucciato abbia ucciso i suoi nemici.

Mettendo da parte questo aspetto per un momento, il Batman di Ben Affleck era probabilmente più intimidatorio e formidabile di tutti i suoi predecessori. Un duro in grado di affrontare Superman uno contro uno, l’attore ha indubbiamente dimostrato che tutti i suoi detrattori si sbagliavano con questa poderosa interpretazione. In definitiva, avrebbe meritato un film migliore, ma questo Batman era difficile da non amare.

Justice League

Punteggio: 40%

Marcio o fresco: Marcio

Consenso della critica: Justice League supera un certo numero di film della DC, ma il suo unico limite non è sufficiente per eliminare l’estetica torbida, i personaggi esili e l’azione caotica che continuano ad affliggere il franchise.

Joss Whedon non è riuscito a “sistemare” Justice League, ma ha apportato alcuni miglioramenti. Tuttavia, questi non si sono estesi a Batman. Anche se non ci sono stati molti cambiamenti, Bruce che deride Wonder Woman per la morte di Steve Trevor è stato un momento brutti e su cui il regista ha decisamente toppato.

Poi, c’è il fatto che Batman era un totale imbranato, che faceva battute e battute a raffica in un modo che avrebbe potuto funzionare per Tony Stark, ma che si è rivelato poco adatto a questa icona della DC Comics.

Il lavoro di Ben Affleck qui mancava di sottigliezza ed è stato il lavoro su Justice League che, secondo quanto riferito, lo ha portato ad abbandonare il ruolo e a scartare The Batman. Sì, ha odiato così tanto questa esperienza.

The Flash

Punteggio: 63%.

Marcio o fresco: Fresco

Consenso della critica: The Flash è divertente, dal ritmo incalzante e nel complesso si colloca tra i migliori film DC degli ultimi anni.

The Flash apparteneva più al Batman di Michael Keaton che a quello di Affleck, ma l’attore ha comunque fatto un cameo memorabile. Solo che è stato memorabile per quelle che si sarebbero rivelate tutte le ragioni sbagliate.

In qualche modo, Andy Muschietti ha convinto l’attore a tornare per un ruolo da non protagonista in The Flash, che vedeva il Cavaliere Oscuro combattere il crimine in pieno giorno e fare battute con The Flash e Wonder Woman che ci hanno fatto rabbrividire nel 2017.

Possiamo solo supporre che Ben Affleck si stesse preparando per cose più grandi e migliori con il film Crisi sulle Terre Infinite, ormai fallito. Il costume era terribile, le scene d’azione non erano molto meglio e gli effetti visivi sono tra i peggiori del genere. Questo film può essere annoverato tra le “migliori” apparizioni di Ben Affleck nel DCEU, ma non illudetevi: è quasi certamente il peggiore.

Zack Snyder’s Justice League

Punteggio: 72%.

Marcio o fresco: Fresco

Consenso della critica: Zack Snyder’s Justice League è all’altezza del suo titolo, con un taglio ampio che si espande per adattarsi alla visione del regista e che dovrebbe soddisfare i fan che lo hanno voluto. Zack Snyder’s Justice League è stato un miglioramento rispetto alla versione di Whedon, soprattutto per quanto riguarda Batman.

Le battute smielate sono state eliminate e l’interpretazione di Ben Affleck è stata notevolmente migliorata. Il film è sembrato comunque un passo indietro rispetto a quanto visto in Batman v Superman; tuttavia, almeno Batman si è sentito di nuovo Batman e non un aspirante MCU.

Anche se la tuta di Batman indossata nella battaglia finale non era ai massimi livelli, Ben Affleck ha fatto del suo meglio con il materiale che aveva a disposizione e i ripetuti accenni di Snyder alla storia d’amore tra Bruce Wayne e Diana Prince sono stati accolti con favore, per la maggior parte. Per quanto riguarda i contenuti extra girati per la Zack Snyder’s Justice League, è stato fantastico vedere che Ben Affleck era disposto a gettare le basi per dei sequel che all’epoca erano almeno in parte possibili.