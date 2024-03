5 Perchè Raquel e Ares non si parlano all’inizio di Dalla mia finestra 3: Guardando te?

Raquel e Ares in questo terzo film all’inizio non si parlano più e rimangono distaccati e ristretti nelle rispettive camere da letto. Purtroppo però le finestre delle loro stanze si affacciavano sempre l’una sull’altra, ed evitarsi è difficile, anche perché lei dà sempre un’occhiata alla stanza di Ares e lui viceversa. Raquel inizia però una relazione con Gregory, che organizza una piccola festa a casa sua e invita anche Ares e la sua ragazza Vera, oltre ad altri amici. A Raquel non piace l’idea di avere Ares tra i piedi, ma Gregory insiste che lei rimanga comunque amica del suo ex a causa del loro passato. Ares e Raquel durante il party continuano però a non rivolgersi neanche una parola ma la tensione tra i due è palpabile, mettendo entrambi a disagio per il resto della serata.