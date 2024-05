Le 10 migliori serie tv da guardare se vi è piaciuto Fallout

I videogiochi non sono più solo gameplay, ma sono diventati anche grandi esempi di narrazione, con trame e personaggi avvincenti e persino tocchi cinematografici come le scene tagliate estese. Non c’è quindi da stupirsi che alcuni dei giochi più grandi e amati diventino spesso anche serie televisive e film. L’ultimo è Fallout, basato sull’omonimo gioco.

Se vi è piaciuto Fallout, non mancano contenuti simili, da altri adattamenti di videogiochi a nuove storie di un mondo post-apocalittico, da commedie a drammi. La fine del mondo e il modo in cui i personaggi sopravvivono nel mezzo di essa è un argomento che è stato esplorato innumerevoli volte nella narrativa, sia che si tratti di un misterioso virus mortale, di una guerra nucleare, di zombie o di un collasso della società provocato in altri modi. L’ordine di seguito procede per ordine di importanza.