Superman: chi attacca Metropolis nel primo sguardo al costume dell’ultimo figlio di Krypton?

4 Sun-Eater

Apparso per la prima volta in All-Star Superman, il Divoratore di Sole risiede nella Fortezza della Solitudine ed è una specie di animale domestico per l’Uomo d’Acciaio, anche se potente, poiché la creatura mangia letteralmente i soli. Quando il cattivo Solaris (di cui parleremo più avanti) attacca la Terra, il Mangia-sole viene in aiuto di Kal-el, ma alla fine muore. Sappiamo che la Fortezza della Solitudine apparirà nel reboot di James Gunn, quindi quali sono le probabilità che il Mangia-sole faccia un cameo?