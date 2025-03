Le 5 migliori serie come Adolescence da guardare su Netflix

Subito dopo la sua uscita, il 13 marzo 2025, Adolescence ha fatto parlare di sé, diventando la serie TV di tendenza del momento e ottenendo anche un punteggio di critica del 100% su Rotten Tomatoes. La serie racconta la storia di Jamie Miller, un tredicenne accusato dell’omicidio di un compagno di classe. In soli quattro episodi, la serie esplora non solo il viaggio di Jamie, ma anche le conseguenze sulla sua famiglia, sui suoi amici e sui detective che si occupano del caso. Dopo aver visto la nuova miniserie di Netflix, Adolescence, gli spettatori potrebbero desiderare altri strazianti drammi polizieschi da vedere, e le seguenti cinque serie Netflix che elenchiamo qui di seguito sono perfette per questo scopo.

Oggi sono davvero innumerevoli i drammi polizieschi che si possono vedere, ma quando si tratta di Adolescence, i titoli da vedere dopo devono essere un po’ più specifici. Per esempio, alcune delle migliori opere di accompagnamento sono quelle che parlano di criminalità, ma anche di giovani coinvolti nella criminalità. Inoltre, l’ambientazione di Adolescence e la sua attenzione al perché le persone commettono crimini sono altri elementi che dovrebbero comparire in un solido seguito. Le cinque serie di Netflix qui proposte possiedono tutto ciò, offrendo evidenti legami con Adolescence e i suoi temi.

5 Una famiglia quasi normale Una serie Netflix che ha una premessa molto simile ad Adolescence è Una famiglia quasi normale (qui la recensione). Distribuito nel 2023, questo dramma svedese segue i Sandell, una coppia apparentemente normale la cui vita viene sconvolta quando la figlia quindicenne diventa la principale sospettata di un omicidio. Nel corso di sei episodi, il pubblico assiste alla lotta dei Sandell per proteggere la figlia, anche a costo di nascondere la verità. Una famiglia quasi normale non ha le stesse recensioni positive di Adolescence, ma è un compagno molto sensato per la serie. Entrambe prendono in considerazione l’idea di un giovane che commette un crimine orribile e la ricerca della verità che ne consegue. La grande differenza che distingue Una famiglia quasi normale da Adolescence è il fatto che i Sandell sono più preoccupati di salvare la figlia che di risolvere il crimine vero e proprio, il che è diverso dal senso di realismo e giustizia di Adolescence. LEGGI ANCHE: Una famiglia quasi normale: spiegazione del finale e fonti d’ispirazione

4 Criminal: Regno Unito Adolescence presenta diversi momenti intensi nel corso delle sue quattro puntate, ma una scena che spicca particolarmente è l’interrogatorio di Jamie nel primo episodio. Chi è rimasto particolarmente affascinato da questa scena e dai metodi utilizzati dall’ispettore Bascombe di Ashley Walters dovrebbe allora dare un’occhiata a Criminal: Regno Unito. Questa serie di due stagioni si svolge esclusivamente all’interno di una suite di interrogatori della polizia, dove il pubblico vede i sospetti messi in posizioni difficili. Certo, Criminal: Regno Unito rinuncia a molti degli elementi principali di Adolescence. Non c’è una trama generale e non c’è un focus particolare sui giovani e sul crimine. Tuttavia, la serie cattura molto dell’essenza della nuova serie Netflix. Ci sono casi che devono essere risolti e criminali che i detective sono ansiosi di risolvere. In questo senso, Criminal: Regno Unito è altrettanto avvincente e tesa di Adolescence.

3 Mindhunter Per chi cerca altri drammi polizieschi di alta qualità su Netflix, Mindhunter è un must da guardare. La serie thriller si svolge negli anni ’70 e segue gli agenti dell’FBI Holden Ford e Bill Tench, che fanno parte dell’Unità di Scienze Comportamentali dell’FBI. Insieme, i due uomini portano avanti un progetto in cui intervistano i serial killer, sperando di ottenere maggiori informazioni sulla loro mentalità e sulle loro motivazioni. In definitiva, il loro lavoro porta a quello che oggi è noto come criminal profiling. Ancora una volta, Mindhunter potrebbe non avere i legami più ovvi con Adolescence, ma il loro rapporto va oltre la semplice trama. In fondo, entrambe le serie si interessano al perché i criminali commettono crimini. Proprio come Ford e Tench imparano a conoscere assassini agghiaccianti, Adolescence si addentra nella personalità di Jamie e negli eventi che hanno portato al suo presunto crimine. Entrambe le serie sono intense e inquietanti, ma trattano i loro personaggi con il massimo rispetto e umanità.

2 Unbelievable Owen Cooper, che interpreta Jamie in Adolescence, è una delle parti migliori della serie. Un’altra serie che vanta un incredibile giovane attore nel ruolo di protagonista è Unbelievable. La serie è incentrata su Kaitlyn Dever nel ruolo di Marie Adler, un’adolescente che denuncia di aver subito una violenza sessuale, salvo poi ritrattare la sua dichiarazione. Con molti che la accusano di essere una bugiarda, una squadra di detective donne si mette alla ricerca della vera storia. Unbelievable condivide molto DNA di Adolescence. Proprio come Jamie, Marie si trova nel mezzo di un’indagine criminale che potrebbe non essere così clemente come spera. A causa della sua età, le conseguenze di ogni cosa sembrano gigantesche e terrificanti. Fortunatamente, però, due detective si interessano alla sua storia e scoprono una lunga storia di corruzione e criminalità che tiene le vittime in silenzio e i criminali a piede libero. Inoltre, Unbelievable vanta un altro incredibile punteggio su Rotten Tomatoes, pari al 98%.