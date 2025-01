The Night Agent – Stagione 1 – Recap: 10 cose da ricordare prima della seconda stagione

L’indagine indipendente di Peter e Rose nella prima stagione di The Night Agent e ciò che ha rivelato hanno fatto da sfondo alla seconda stagione, per il percorso che ha portato Peter e per ciò che ha svelato su coloro che sono ai vertici del governo intorno alla Presidente Michelle Travers. Gli aggiornamenti sulla stagione 2 di The Night Agent hanno già mostrato come la maggior parte dei personaggi sarà nuova per la seconda stagione del popolare thriller d’azione di Netflix, lasciando che solo Rose, Peter e la Presidente Travers tornino nei loro ruoli principali. Anche in questo caso, è necessario ricordare alcuni sviluppi chiave della prima stagione di The Night Agent.

Il finale della prima stagione di The Night Agent lega brillantemente più eventi che apparentemente non avevano motivo di essere collegati. Dall’attentato al treno che Peter si è trovato a fermare un anno prima, all’uccisione degli zii di Rose, al rapimento della figlia del Vicepresidente, la stagione 1 di The Night Agent spiega e collega tutto. Prima dell’uscita della seconda stagione di The Night Agent, vale comunque la pena ricordare quali personaggi sono morti nel periodo precedente alla scoperta che ha finalmente spiegato chi era coinvolto nella cospirazione, in quale veste, perché e da quando, e come questo abbia spinto Peter a diventare un agente sul campo.