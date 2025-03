Daredevil: Rinascita, 20 Easter Eggs dall’episodio 4

L’episodio 4 di Daredevil: Rinascita presenta alcuni importanti Easter egg e riferimenti insieme all’epico ritorno di The Punisher nel MCU. Proseguendo la lotta di Matt Murdock per resistere alla sua metà oscura Daredevil, questo nuovo episodio accresce le sue frustrazioni e la rabbia a malapena contenuta del sindaco Wilson Fisk. Allo stesso modo, l’episodio contiene alcuni riferimenti molto emozionanti sia al MCU più ampio che alla serie originale di Daredevil su Netflix.

Nell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita, Matt Murdock ha perso Hector Ayala alias Tigre Bianca, il suo cliente la cui innocenza aveva appena dimostrato in tribunale. Dopo che Ayala è stato colpito da un uomo che sembra essere The Punisher, Murdock conduce un’indagine personale che lo porta da Frank Castle in persona, il tutto mentre vengono evidenziati i difetti dell’intero sistema legale, rendendo molto più difficile per Murdock resistere alla vita a cui ha cercato di rinunciare. Ecco tutti i più grandi Easter egg e riferimenti MCU che abbiamo trovato nell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita.

Sic Semper Systema – Un titolo appropriato

Il titolo dell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita è “Sic Semper Systema“, latino per “quindi sempre il sistema”. È un titolo appropriato per questo nuovo capitolo in cui il sistema legale stesso viene sicuramente messo sotto processo e i poster promozionali dell’episodio erano caratterizzati dalla stessa frase sul classico logo del teschio di Punisher.

Maschera e amuleto di Tigre Bianca – Pronti per essere ereditati

Ricevendo gli effetti personali di Hector Ayala dal medico legale, Matt Murdock riceve in particolare sia la maschera che l’amuleto della Tigre Bianca, momento che prepara a una possibile eredità per il personaggio.

Angela Del Toro – La seconda Tigre Bianca

Come esempio lampante di quanto sopra, Murdock incontra Angela Del Toro, nipote di Hector, che nei fumetti Marvel originali è la seconda Tigre Bianca che eredita in modo simile il ruolo dopo il processo e l’omicidio di Hector sulla pagina. Pertanto, l’MCU potrebbe seguire la stessa strada, soprattutto con un progetto Young Avengers in lavorazione.

Muse al lavoro – Sta già mietendo vittime

Muse è mostrato sullo schermo, il supercriminale serial killer dei fumetti i cui murales sono già stati visti negli episodi di Daredevil: Rinascita usciti finora. Tuttavia, Muse è ora visto trasportare un corpo nei tunnel della metropolitana, alludendo alla parte più inquietante del suo “processo creativo”.

Murale della Tigre Bianca – Un memoriale segretamente oscuro

Viene mostrato un nuovo murale di Muse quando Leroy Bradford viene arrestato da due poliziotti, raffigurante la maschera della Tigre Bianca sostenuta da ali d’angelo e occhi di tigre, apparentemente un memoriale per il vigilante caduto (che coincide con il supporto di Muse nei fumetti).

Captain Planet – Un cartone animato classico

Dopo aver appreso da Daniel dei piani di riciclaggio di Fisk per la città, BB Urich chiama l’aiutante di Fisk “Captain Planet“, confermando che il cartone animato di Hanna-Barbera e il suo eroe ambientalista esistono nel MCU. Con ironia, l’attore del MCU Don Cheadle ha interpretato un Capitan Planet live-action in un cortometraggio parodia del 2011 di Funny or Die.

Cattive intenzioni – Il Buon Samaritano

Fisk afferma che il suo incontro con Adam non ha avuto alcuna espressione di danno “o cattiva intenzione”. In particolare, l’ex Kingpin si è riferito a se stesso come “Cattive Intenzioni” nella prima stagione di Daredevil di Netflix, quando ha condiviso la parabola del buon samaritano dopo il suo arresto iniziale.

“La giustizia è cieca” – Signora Giustizia

Affrontando il caso di Leroy, Bradford fa una battuta sul fatto che Murdock sia cieco, facendo riferimento alla frase comune “la giustizia è cieca” che riguarda l’oggettività idealizzata e l’imparzialità della legge, che si collega anche all’iconografia della cieca Signora Giustizia (la cui statua è presente nei titoli di testa delle serie).

Skrull – Collegamento a un importante cliffhanger del MCU

Leroy afferma che uno Skrull si stava spacciando per lui e ha rubato i popcorn al caramello dalla bodega. Matt ovviamente non ci crede, ma è un buon promemoria che gli Skrull si nascondono ancora tra gli umani dopo il cliffhanger alla fine di Secret Invasion del 2023.

Il rilevamento del battito cardiaco – È sempre utile

Ascoltando il battito cardiaco dell’agente Powell, Murdock usa i suoi sensi per determinare se il poliziotto corrotto sta mentendo o meno sul suo coinvolgimento nella morte di Tigre Bianca, una mossa classica dei fumetti e della serie originale di Daredevil.

“Fanboy del cazzo” – Punisher odia i suoi fan

Quando Matt mostra al Punisher di Frank Castle il proiettile che ha trovato con il logo del teschio stampato sopra, è chiaro che The Punisher non ama i poliziotti che hanno scelto di idolatrarlo. Ciò rispecchia i fumetti in cui Frank non si cura degli ufficiali o dei membri dell’esercito che lo hanno scelto come modello, preferendo che ammirassero qualcuno come Capitan America. Anche le promozioni e i poster della serie Punisher di Netflix presentavano bossoli di proiettile personalizzati con il logo del teschio.

“Ci vediamo in giro, Rosso” – Un soprannome classico per Daredevil

Frank chiama Murdock “Rosso” più di una volta, lo stesso soprannome che ha dato a Daredevil nella serie originale di Netflix.

Costume di Halloween – A Frank non sono mai piaciuti il ​​vestito e la maschera di Matt

Proprio come nella seconda stagione di Daredevil, Frank pensa ancora che i metodi di Matt nei panni di Daredevil fossero delle mezze misure sciocche, ribadendo che il vestito e la maschera di Daredevil non sono altro che un costume di Halloween.

“Ti parla, vero?” – Un modo per far tornare Foggy?

Frank chiede a Matt se riesce a sentire Foggy nella sua testa, offrendo una possibile spiegazione per il ritorno già confermato di Nelson nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Bullseye – I media hanno finalmente dato a Poindexter il suo classico nome in codice?

Punisher chiama Benjamin Poindexter “Bullseye”, è sorprendentemente la prima volta che il nome in codice dei fumetti dell’assassino è stato effettivamente pronunciato nel MCU, il che suggerisce che i media hanno recentemente inventato il nome dopo l’ultimo attacco di Bullseye.

“Quando ero un ragazzo…” – Fisk parla spesso della sua infanzia travagliata

Parlando con sua moglie di tutto ciò che suo padre gli ha insegnato e non, Fisk apre la sua storia nello stesso modo in cui aveva condiviso molte storie sul suo passato nella serie originale di Netflix.

Il dipinto di Fisk con schizzi di sangue – Un grande richiamo alla terza stagione di Daredevil

In una parte più sicura della sua casa, Fisk tiene Adam in ostaggio, anche se questa stanza contiene anche il classico dipinto bianco che lo ha messo in contatto per la prima volta con sua moglie Vanessa. Include anche gli schizzi di sangue della rissa tra Daredevil e Fisk nel finale della terza stagione di Daredevil.

Le numerose maschere di Daredevil – Tutte disegnate da Luke Jacobsen?

Matt Murdock viene mostrato mentre considera di tornare alla sua vita come Daredevil, aprendo una parte chiusa a chiave del suo appartamento sul tetto con più maschere/caschi di Daredevil che sono stati molto probabilmente disegnati da Luke Jacobson, il costumista di supereroi che ha debuttato in She-Hulk: Attorney At Law. Come tale, il parallelo tra Murdock e Fisk alla fine dell’episodio è facile da vedere.

Mazze di legno Billy – L’arma preferita di Daredevil

Matt viene mostrato mentre si allena con i suoi manganelli rossi, la sua arma distintiva usata nei fumetti, nella serie originale di Daredevil e nell’episodio di apertura di Rinascita.

Muse crea la sua pittura inquietante – Il sangue delle sue vittime

La fine dell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita vede Muse drenare il sangue di un uomo, anticipando il suo lavoro così come viene raccontato nei fumetti in cui dipingeva i suoi murales usando il sangue delle sue vittime.