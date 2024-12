Lanterns: Tom King parla della serie TV e afferma che il DCU inizia un “Rinascimento DC”

Tra i progetti DC Studios più attesi del DCU c’è Lanterns, una serie che segue la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America. Chris Mundy (True Detective: Night Country) sarà showrunner e produttore esecutivo e scriverà Lanterns insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e allo sceneggiatore di fumetti Tom King (Supergirl: Woman of Tomorrow).

La crescente influenza di King sul DCU è evidente e, in un’intervista a Business Insider, lo scrittore ha ammesso di sentire una “responsabilità” molto personale nel fare il bene di Hal Jordan (Kyle Chandler) e John Stewart (Aaron Pierre). “Ero amico di Neal Adams, il co-creatore di John Stewart“, ha rivelato King, “e ogni volta che ero nella stanza, sentivo Neal che mi urlava: ’Non dimenticare da dove vieni ragazzo’”.

“Damon, Chris e io siamo venuti con molto amore per il materiale e volevamo fare quello che ho sempre fatto nei fumetti, cioè prendere queste creazioni originali e mostrare perché sono ancora rilevanti oggi, e perché possono parlare sia al pubblico che ai problemi di tutto ciò che stiamo trattando”, ha aggiunto. King ha poi aggiunto che il DCU dei DC Studios “sembra un rinascimento della DC. Siamo all’inizio della creazione di un mondo completamente brillante”.

Lanterns è la storia di una coppia di Lanterne Verdi

La produzione di Lanterns è attualmente programmata per iniziare nel primo trimestre del 2025 nel Regno Unito, potenzialmente mettendo lo show sulla buona strada per un’uscita nel 2026. Guy Gardner di Nathan Fillion, che farà il suo debutto nel reboot di Superman di James Gunn, dovrebbe avere un ruolo di supporto nella serie.

Hal Jordan è stato precedentemente interpretato da Ryan Reynolds nel famigerato film del 2011 Lanterna Verde. “Questa è la storia di una coppia di Lanterne Verdi John Stewart e Hal Jordan”, ha detto Gunn del progetto quando è stato annunciato per la prima volta. “Ci sono altre Lanterne Verdi sparse qua e là, ma questa è in realtà una serie TV ambientata sulla Terra, quasi come True Detective, con un paio di Lanterne Verdi che sono poliziotti spaziali che sorvegliano Precinct Earth e scoprono un terrificante mistero che si collega alla nostra più grande storia del DCU.”

“Dovreste vedere questi due insieme. Hanno una chimica incredibile e non potrei essere più eccitato. Non sono autorizzato a dire nulla, se non che posso dire che è fantastico!”, ha affermato Tom King. “Abbiamo il cast perfetto”, ha continuato. “Quando guardi Kyle, vedi qualcuno che volava sugli aerei e incarna Hal. Quando si guarda Aaron, il suo cuore, la sua anima e la sua forza sono così John Stewart. È così perfetto. Sarà fantastico”.

