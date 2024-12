Dune: Prophecy, la spiegazione dell’incubo condiviso della Sorellanza

L’incubo condiviso della Sorellanza nell’episodio 4 di Dune: Prophecy dal titolo “Twice Born” rivela strazianti verità sull’imminente Reckoning. Come ormai sappiamo, la serie rivela le origini della potente sorellanza ombra nota come Bene Gesserit e come hanno manipolato il destino dell’umanità.

L’episodio 1 di Dune: Prophecy “The Hidden Hand” ha presentato Valya Harkonnen di Emily Watson, una leader feroce e calcolatrice, e la sua sorella biologica, Tula Harkonnen. L’episodio 2 di Dune: Prophecy rivela cosa è successo a Lila e a sua nonna, la Reverenda Madre Dorotea, dopo che Tula e Valya Harkoennen l’hanno incoraggiata a sopportare prematuramente un rituale rischioso noto come The Agony. Nell’episodio 3 di Dune: Prophecy, Tula prende in mano la vita di Lila dopo che apparentemente è morta durante il rituale e cerca di resuscitarla tramite l’uso di una tecnologia proibita. L’episodio 4 rivela che Lila è stata resuscitata tramite la Macchina Pensante, Anirul, mentre Tula perde la presa su di lei.

Cosa succede durante l’incubo della Sorellanza in Dune: Prophecy Episodio 4

Le sorelle in formazione si afferrano la gola come se stessero soffocando, come Dorotea

L’episodio 4 di Dune: Prophecy include un agghiacciante incubo congiunto tra diverse sorelle Bene Gesserit. Una delle allieve più in vista della Sorellanza, Jen, si sveglia e si rende conto che tutte le sue coetanee stanno vivendo lo stesso inquietante incubo, anche se lei non lo ha vissuto. Diverse sorelle sembrano afferrarsi la gola come se stessero soffocando, il che è un chiaro riferimento a come Dorotea è stata assassinata dalla Madre Reverenda Superiora Valya decenni prima. Valya aveva usato il potere Bene Gesserit della Voce per ordinare a Dorotea di conficcarsi un coltello nella gola, evento che ha aperto la strada all’ascesa al potere di Valya.

Questo incubo comune si verifica dopo che Valya tenta senza successo di usare la Voce su Desmond Hart alla fine dell’episodio 3. Valya dà a Desmond le stesse istruzioni di estrarre la sua lama e tagliarsi la gola, ma i poteri psichici appena donati a Desmond dal gigantesco verme delle sabbie Shai-hulud gli permettono di ostacolare il comando della Voce di Valya. È chiaro dalla reazione di Valya che questo non le era mai successo prima e che si trova di fronte a una minaccia molto più grande di quanto avesse immaginato. È interessante notare che Valya lavora per impedire che si verifichi la Reckoning, ma finisce per essere un catalizzatore chiave nel dargli vita, il che avviene nel sogno condiviso tra le allieve della Sorellanza.

Perché tutte le sorelle hanno lo stesso incubo tranne Jen

Jen è la più imprevedibile e indipendente delle accolite

Jen è curiosamente l’unica che non condivide l’incubo comune, motivo per cui viene esclusa dall’esercizio di disegno indotto dalle spezie che Tula orchestra più avanti nell’episodio. In Dune: Prophecy, Jen è la più audace e schietta delle sorelle in formazione che non ha bisogno di usare il “senso della verità” per vedere le cose per come sono realmente. Jen è anche intrinsecamente ribelle e lavora contro la Sorellanza pur mantenendo il suo posto tra le sue compagne accolite. Poiché Jen è una leader naturale e una libera pensatrice, ha senso che sia meno suscettibile all’incubo condiviso e potrebbe non essere adatta a essere una “veridica” Bene Gesserit.

Jen è, in una parola, imprevedibile, il che suggerisce che è meno disciplinata e suscettibile delle altre. Jen è anche naturalmente scettica ed è stata l’unica a parlare con Tula di quanto fosse irresponsabile da parte sua e di Valya sottoporre Lila all’Agonia senza un addestramento adeguato. Non è esattamente chiaro perché Jen non ha avuto incubi come le altre, anche se ha immaginato una delle altre accolite degne di nota, Emeline, che le tagliava la gola in un sogno. Anche Tula lo immagina in un’allucinazione indotta dalla spezia alla fine dell’episodio, anche se è lei a impugnare la lama. Ciò suggerisce che Jen ha scoperto le oscure verità che Tula sta nascondendo.

Come l’incubo della Sorellanza si collega alla Paura e alla Reckoning

Sembrano incanalare lo spirito divino di Shai-hulud

Quando Tula guida di nuovo le accolite attraverso il sogno, vengono consumate dalle immagini di Arrakis e Shai-hulud, che abbozzano febbrilmente sulla carta. Disegnano anche quelle che sembrano essere due occhi bianchi che in seguito vengono mostrati come due sfere blu all’interno di Shai-hulud, il che potrebbe alludere alla presenza divina all’interno del gigantesco verme delle sabbie che sta facendo accadere la Reckoning.

Desmond Hart afferma di essere uscito da Shai-hulud quando è rinato, il che suggerisce che sia il tiranno “nato due volte” profetizzato nel Reckoning. Tuttavia, con la resurrezione di Lila tramite la tecnologia Macchine Pensanti nell’episodio 4 di Dune: Prophecy, ora ci sono due personaggi che rientrano nella categoria “nato due volte”.