Il colore delle magnolie – Stagione 5: si farà? tutto quello che sappiamo

L’affascinante serie drammatica di Netflix Il colore delle magnolie è diventata uno dei più grandi successi dello streaming, ma sarà presto rinnovata per la quinta stagione? Basata sui romanzi di Sherryl Woods (e debuttata nel 2020), la serie racconta la storia di un trio di amici di lunga data che vivono in una pittoresca cittadina della Carolina del Sud. Pur cercando di occuparsi delle proprie famiglie e delle proprie carriere, il gruppo si sostiene a vicenda attraverso i tanti alti e bassi che la vita gli riserva. Amata per il suo dramma a bassa posta in gioco, Il colore delle magnolie ha già accumulato una serie impressionante su Netflix.

La quarta stagione di Il colore delle magnolie torna a Serenity e raggiunge il gruppo dopo un breve salto temporale. Nonostante siano presenti le solite storie d’amore, colpi di scena e svolte, anche le Magnolie titolari iniziano ad affrontare i rapidi cambiamenti della loro vita. Il finale della quarta stagione di Il colore delle magnolie vede i personaggi principali tutti in posti nuovi (sia letteralmente che figurativamente) e questo pone le basi per una quinta stagione altrettanto eccitante e unica. Sebbene l’intimità di Sweet Magnolias sia la sua più grande attrazione, la possibilità di un cambio di ritmo potrebbe garantire il successo della quinta stagione.

Powered by

La quinta stagione di Sweet Magnolias non è confermata

Netflix deve ancora rinnovare l’affascinante commedia drammatica del sud

Con la quarta stagione ancora fresca, non sorprende particolarmente che Netflix non abbia ancora rinnovato la quinta stagione di Il colore delle magnolie. Tuttavia, è improbabile che l’attesa sia troppo lunga per conoscere il destino della commedia drammatica, poiché Netflix è stata piuttosto coerente quando si tratta di ordinare nuovi episodi. Con la serie che ora sta facendo grandi cambiamenti con i suoi personaggi, è chiaro che Sweet Magnolias è in un periodo di transizione. Ciò potrebbe significare che sono sicuramente in arrivo altri episodi, oppure potrebbe rappresentare una certa ansia riguardo al dramma familiare in corso.

La quarta stagione di Il colore delle magnolie è stata presentata in anteprima il 6 febbraio 2025.

Considerando le lunghe attese per altre popolari serie Netflix, Il colore delle magnolie è stata piuttosto costante nella pubblicazione degli episodi. Se abbinata a serie come Virgin River, Netflix ha accumulato un elenco piuttosto impressionante di successi inattesi, e quei programmi più piccoli (ma comunque molto popolari) sono necessari per compensare i capisaldi come Stranger Things e Wednesday.

Dettagli del cast della quinta stagione di Sweet Magnolias

Chi ritorna e chi lascia nella quinta stagione

Sebbene il grande cast di Il colore delle magnolie sia forse il suo aspetto più forte, c’è un personaggio che non tornerà nella quinta stagione. Anche se ha avuto i suoi alti e bassi durante le prime stagioni, Bill Townsend (interpretato da Chris Klein) era senza dubbio parte del tessuto di Serenity, e la sua morte nella quarta stagione è stata davvero scioccante. Per passare a qualcosa di più leggero, si prevede che il trio delle Magnolia tornerà con JoAnna Garcia Swisher nei panni di Maddie Townsend, Brooke Elliott nei panni di Dana Sue Sullivan e Heather Headley nei panni di Helen Decatur.

Si prevede anche il ritorno di vari altri personaggi secondari, tra cui Anneliese Judge nei panni di Annie, che sta ancora cercando di portare avanti la sua relazione con Ty (Carson Rowland), nonostante le loro vite stiano prendendo due strade diverse. Anche i coniugi dovrebbero tornare, con Erik (Dion Johnstone), il fidanzato di Helen, che alla fine le chiederà di sposarlo nella quarta stagione, e Ronnie (Brandon Quinn) che finalmente si impegnerà per un futuro con Dana Sue. Cal Maddox, interpretato da Justin Bruening, ha iniziato una nuova storia con Maddie, ma non è chiaro come la sua mossa cambierà il loro amore nascente.

Il presunto cast della quinta stagione di Sweet Magnolias include:

JoAnna Garcia Swisher – Maddie Townsend

Brooke Elliott è Dana Sue Sullivan

Heather Headley è Helen Decatur

Anneliese Judge è Annie Sullivan

Carson Rowland è Ty Townsend

Dion Johnstone è Erik Whitley

Brandon Quinn è Ronnie Sullivan

Justin Bruening è Cal Maddox

Chris Medlin è Isaac Downey

Dettagli della storia della quinta stagione di Il colore delle magnolie

Grandi cambiamenti in arrivo per i Magnolia

La quarta stagione di Il colore delle magnolie aveva molto da recuperare e, dopo un salto temporale tra la terza e la quarta stagione, c’erano già stati alcuni grandi cambiamenti a Serenity. Tuttavia, con il progredire delle cose, il finale di stagione ha dipinto un quadro più chiaro delle potenziali trame della quinta stagione. Forse la questione più urgente che dovrà essere esplorata nella quinta stagione è la decisione di Maddie riguardo al trasferimento a New York. Le è stato offerto il lavoro della sua vita in un’azienda di Manhattan e sta seriamente pensando di accettarlo. Questo le permetterebbe di realizzare le sue ambizioni professionali, ma la porterebbe anche lontano da Serenity e dai suoi amici di una vita.

Questo le permetterebbe di realizzare le sue ambizioni professionali, ma la porterebbe anche lontano da Serenity e dai suoi amici di una vita.

Dana si sta preparando per la sua nuova scuola di cucina, mentre Helen sta finalmente iniziando a fare sul serio con Erik dopo la proposta di matrimonio. Un’altra grande domanda riguarda lo stato della relazione tra Annie e Ty, e sembra che i due piccioncini stiano prendendo strade diverse. Annie è stata accettata nella scuola dei suoi sogni in California, mentre la band di Ty sta per intraprendere un tour enorme. Poiché Annie ha rifiutato l’offerta di Ty di andare in tour, potrebbero provare a far funzionare la relazione a distanza o invece lasciarsi.

Con tutti i cambiamenti in corso a Serenity, è chiaro che la quinta stagione di Il colore delle magnolie potrebbe essere un capitolo completamente nuovo per la serie ed esplorare il mondo oltre la Carolina del Sud. La quinta stagione potrebbe seguire Annie in California e Maddie a New York, aprendo la porta a nuove amicizie (e forse anche all’amore) nelle due estremità opposte del paese. Ciò non significa che non ci saranno sviluppi entusiasmanti anche a Serenity, ma la portata potrebbe espandersi nei prossimi episodi.