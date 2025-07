Jurassic World 5: cosa sappiamo del futuro dopo la fine di La Rinascita

Attenzione: spoiler importanti su Jurassic World – La Rinascita (qui la nostra recensione)

L’ultimo capitolo della longeva saga di fantascienza d’azione di Hollywood, Jurassic World – La Rinascita, lascia qualche spiraglio per un potenziale sequel, ma ci sono ancora grandi punti interrogativi su come questo potrebbe svilupparsi. Quarto film di Jurassic World e settimo film di Jurassic Park, Jurassic World – La Rinascita funge da soft reboot per il franchise.

Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali interpretano tre membri di una spedizione diretta in uno degli ultimi ambienti rimasti sulla Terra in cui i dinosauri possono prosperare. Il loro compito è recuperare campioni di DNA dai tre dinosauri più grandi rimasti sull’isola e, come prevedibile, le cose vanno male.

Il finale di Jurassic World – La Rinascita ha il potenziale di cambiare il franchise, poiché il DNA che i protagonisti raccolgono e riescono a portare via dall’isola potrebbe salvare la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Inoltre, apre la possibilità ad altri interessati di mettere le mani sul DNA di dinosauro per scopi tutt’altro che lusinghieri.

Ma la discussione sull’eventualità di un sequel per La Rinascita è appena iniziata. Con recensioni di tutto rispetto (almeno per il franchise di Jurassic Park) e un buon ritorno al botteghino previsto, il terreno è pronto per il proseguimento del franchise, che dura da 32 anni, ma non ci sono certamente garanzie. Come potrebbe essere un potenziale sequel è tutta un’altra questione.

Jurassic World 5 non è confermato

Un sequel dipende da alcuni fattori chiave

Al momento dell’uscita di Jurassic World – La Rinascita, non c’è stata alcuna conferma che un sequel abbia ricevuto il via libera. Recenti dichiarazioni del regista Gareth Edwards indicano che non ha intenzione di tornare al franchise per un sequel, sebbene sia ancora del tutto possibile che un nuovo capitolo venga realizzato senza il suo coinvolgimento.

Il principale fattore determinante sarà, come sempre, il ritorno al botteghino del primo film. Si prevede che Jurassic World – La Rinascita incasserà oltre 260 milioni di dollari in tutto il mondo entro la fine del weekend di apertura di cinque giorni, che includerà il 4 luglio negli Stati Uniti.

Con un budget di 180-220 milioni di dollari, ci sono buone probabilità che il film sia redditizio anche se non raggiungerà i massimi al botteghino da miliardi di dollari della trilogia originale di Jurassic World. Secondo Deadline, Jurassic World – La Rinascita avrà un ottimo ritorno all’estero di almeno 130 milioni di dollari, il che dovrebbe portarlo almeno a 2,5 volte la cifra necessaria per ottenere un profitto legittimo in breve tempo.

Se la voglia di altri film di Jurassic World è ancora forte, sembra scontato che la Universal continuerà con il franchise. Anche se il prossimo film non sarà un sequel diretto di La Rinascita con Gareth Edwards fuori dai giochi, un altro film indipendente basato su questo progetto potrebbe rivelarsi altrettanto redditizio.

Cast di Jurassic World 5 – Chi potrebbe tornare?

Alcuni dei sopravvissuti di Rebirth non hanno senso per un ritorno

Nonostante la litania di dinosauri mutanti ultra-pericolosi che i personaggi umani di Jurassic World – La Rinascita hanno affrontato, il numero di cadaveri per questo film d’avventura fantascientifico è stato relativamente basso. Zora Bennett, il Dr. Henry Loomis e Duncan Kincaid sono tutti sopravvissuti agli eventi accaduti sull’Isola di Saint-Hubert e potrebbero teoricamente tornare mentre Loomis cerca di condividere il DNA salvavita con il mondo.

La famiglia Delgado di Manuel Garcia-Rulfo è finita sull’isola per caso e, sebbene tutti e tre i Delgado e lo specialista della comicità Xavier Dobbs (David Iacono) siano sopravvissuti, sembra improbabile che tornino in un sequel. Semplicemente non c’è alcuna ragione narrativa per cui debbano continuare nel franchise dopo aver trascorso l’intero film a cercare di sfuggire ai dinosauri.

La storia di Jurassic World – Cosa prepara La Rinascita

Tutto si riduce a ciò che accade con il DNA raccolto

L’unico filo conduttore importante che porta a un sequel riguarda il DNA con cui Bennett, Loomis e Kincaid sono riusciti a fuggire dall’isola. Mentre Martin Krebs (Rupert Friend) voleva usarlo per creare un farmaco salvavita per le malattie cardiache che la sua azienda farmaceutica potesse controllare, i sopravvissuti intendono condividere il DNA con il mondo e salvare vite senza accumulare profitti astronomici.

L’isola piena di dinosauri mutanti/gargantueschi è ancora perfettamente intatta, dato che l’unica morte importante tra i dinosauri è stata quella di un Mutadon ucciso a colpi d’arma da fuoco. Ci sono molte ragioni contorte che i nuovi personaggi potrebbero trovare per tornare sull’isola, rendendo perfettamente possibile un sequel di Jurassic World – La Rinascita in stile Il Mondo Perduto: Jurassic Park.