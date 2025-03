Quale droga prendono Lochlan e Saxon nell’episodio 5 di The White Lotus – stagione 3?

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler per l’episodio 5 della terza stagione di The White Lotus.

L’episodio 5 della terza stagione di The White Lotus vede Lochlan e Saxon assumere una droga durante la festa della Luna Piena, ricollegandosi a uno dei temi principali dello show. Mentre la morte del personaggio di The White Lotus si avvicina (come visto nel primo episodio), lo show continua ad approfondire i problemi sottostanti, i segreti, le relazioni e i desideri dei suoi personaggi principali. Per quanto riguarda l’episodio 5 della terza stagione, la sceneggiatura si concentra molto sul desiderio di fare festa prevalente in tutto il cast di personaggi di The White Lotus.

Mentre il Full-Moon Party del festival Songkran della Thailandia in The White Lotus si avviava, personaggi come Jaclyn, Laurie, Kate, Saxon, Lochlan, Chelsea e Chloe sono scesi in strada. Per quanto riguarda gli ultimi quattro, hanno preso lo yacht di Greg/Gary del White Lotus per una grande festa di strada e si sono concessi tutto quello che potevano. Questo sfizio si è manifestato sotto forma di alcol e droga, con quest’ultimo elemento fortemente legato a Saxon, Lochlan, la famiglia Ratliff e un tema importante delle tre stagioni del White Lotus.

Chloe dà l’ecstasy a Saxon e Lochlan nella stagione 3 del White Lotus, episodio 5

Le piccole pillole hanno avuto l’effetto di un rapido sballo per i ragazzi Ratliff

Dopo aver trascorso un po’ di tempo alla festa, Chloe va a trovare persone che conosce. Al ritorno, Chloe rivela di aver comprato della droga e inizia a cercare di convincere Saxon a prenderne una. Lochlan ne prende rapidamente una senza pensarci troppo, così come Chloe e Chelsea. Dopo essere stato lasciato da parte, anche Saxon prende una delle pillole. La droga assunta in The White Lotus è l’ecstasy, una comune “droga da festa” che spesso si presenta sotto forma di pillola e fornisce il senso di euforia emulato nell’episodio.

Saxon accetta di assumere droghe ripetendo il dilemma di Timothy nel terzo episodio

The White Lotus ha esplorato a lungo le trame basate sulle sostanze stupefacenti

A partire dalla prima stagione di The White Lotus, le trame sull’abuso di sostanze sono state comuni. Mentre Saxon e Lochlan che prendono una pillola una volta non si collegano apertamente all’abuso di sostanze, data la loro mancanza di dipendenza che è comune in The White Lotus, il rifiuto iniziale di Saxon sì. Saxon afferma di non assumere droghe quando Chloe gli offre per la prima volta una pillola prima di essere costretto dai coetanei a farlo.

Questa scelta di vita è collegato a suo padre, Timothy. Nell’episodio 3 della stagione 3 di The White Lotus, Victoria ha offerto al marito alcune delle sue pillole per aiutarlo a calmarsi. Timothy dichiara di non assumere droghe come ha ripetuto Saxon nell’episodio 5, ma da allora The White Lotus ha dimostrato che ne è diventato eccessivamente dipendente. Sebbene questo non significhi che Saxon diventerà dipendente dalle droghe, l’episodio fornisce sicuramente una linea di condotta sull’abuso di sostanze e sulle droghe in generale che accomuna padre e figlio, con questo tema prevalente in tutte e tre le stagioni della serie.