The Madness è basato su una storia vera?

La serie thriller cospirazionista di Colman Domingo su Netflix, The Madness, presenta molti argomenti realistici e di scottante attualità e personaggi molto vicini a noi. Creata dal drammaturgo Stephen Belber, autore di The Laramie Project e dell’acclamazione di Tape, The Madness segue la vita di Muncie Daniels che si sta rapidamente disfacendo dopo aver scoperto un cadavere in un capanno remoto vicino alla sua casa in affitto nei boschi. Muncie crede di essere stato incastrato per l’omicidio di un uomo di nome Mark Simon, figura di spicco online e leader di un gruppo di supremazia bianca chiamato The Forge.

The Madness arriva mesi dopo il dramma carcerario da Oscar Sing Sing di Domingo, in mezzo a una marea di nuove serie thriller guidate da star come The Agency di Michael Fassbender e The Day of the Jackal di Eddie Redmayne. Domingo è noto soprattutto per il suo lavoro ispirato in film come Rustin e per la sua interpretazione vincitrice di un Emmy in Euphoria. Il suo ruolo principale di Victor Strand nella serie fantascientifica distopica Fear the Walking Dead ha offerto un primo assaggio delle sue capacità meno utilizzate come attore fisico, che vengono messe in mostra anche in The Madness.

Powered by

Tutti gli 8 episodi di The Madness sono ora disponibili in streaming in esclusiva su Netflix.

The Madness non è basato su una storia vera, ma rappresenta un’ingiustizia reale

The Madness è una serie fittizia con messaggi per il mondo reale

Sebbene The Madness tragga molta ispirazione dalla realtà, o almeno da persone e ideologie basate sulla realtà che si trovano nel clima sociale e politico americano moderno, la serie limitata di Netflix non è basata su una storia vera. Sebbene Muncie sia un collaboratore della CNN nella serie, non è basato su una persona in particolare e la sua storia è completamente fittizia. Lo stesso vale per i vari personaggi secondari che vengono in aiuto di Muncie per dimostrare la sua innocenza e per le varie forze potenti e pericolose che mirano a incastrarlo.

Mark Simon, altrimenti noto come Brother14 in The Madness, non è direttamente ispirato a una persona in particolare, ma il suo personaggio è certamente ispirato a gruppi ideologici estremi della vita reale. Radicando la serie in una realtà fin troppo familiare, The Madness offre commenti sociali e critiche culturali attraverso le esposizioni e i dialoghi della serie. In questo modo, la storia di Muncie funge da scenario cautelativo e quasi ipotetico sul potere, il controllo e la politica dei media nell’attuale panorama americano. In definitiva, però, The Madness è un’opera puramente narrativa.

The Madness è un commento sulla politica sociale e sulla salute del mondo

The Madness offre un ritratto delle ideologie americane estreme e delle dinamiche del potere

The Madness presenta i temi più scottanti che dividono gli americani di oggi, alcuni mainstream e altri decisamente fuori dal coro, e caratterizza alcune sacche estreme di pensiero radicale di attualità in un formato drammatizzato. The Madness contiene molti commenti da masticare sull’acceso e fragile stato dell’attuale panorama sociale e politico degli Stati Uniti. Alla fine, The Madness si sforza di promuovere un mondo più sicuro e più sano attraverso la lotta di Muncie per l’innocenza e la redenzione come padre di famiglia. La serie riesce a evitare di schierarsi su questi temi e offre un ritratto delle estreme differenze di potere e delle dinamiche di classe nel mondo di oggi.