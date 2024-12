Michael Biehn, star di Terminator, rivela di aver quasi ottenuto il ruolo di Batman per Tim Burton

Sembra che Michael Biehn sia stato molto vicino a interpretare Batman nel film di Tim Burton del 1989 prima che Michael Keaton ottenesse il ruolo. In uno spezzone dell’ultimo episodio del suo podcast Just Foolin’ Around, la star di Terminator e Aliens – Scontro finale ha rivelato di aver avuto due incontri con Burton per poter vestire i panni del Cavaliere Oscuro nella prima uscita dell’eroe sul grande schermo. Secondo Biehn, all’epoca Burton stava prendendo in considerazione due serie di attori.

Una era lui stesso come Batman insieme a Robin Williams come Joker, mentre l’altra era Keaton e Jack Nicholson, che alla fine sono stati scelti. Sapevamo già che Williams era in lizza per interpretare il Clown Principe del Crimine, ma questa è la prima volta che sentiamo il nome di Biehn in relazione al Crociato incappucciato. Sarebbe stata sicuramente una scelta interessante per il personaggio, ma anche Keaton non era esattamente la scelta più convenzionale e molti fan lo considerano ancora la migliore interpretazione live-action dell’iconico eroe della DC Comics.

In quali progetti ha recitato di recente Michael Biehn?

Dopo gli anni Novanta, la popolarità di Biehn è andata offuscandosi. Tuttavia, di recente è apparso in un episodio della seconda stagione di The Mandalorian e si appresta a fare il suo ritorno sul grande schermo nel film d’azione e horror di Adam Wingard, Onslaught. Il film sarà interpretato anche da Adria Arjona, Reginald VelJohnson, Dan Stevens, Drew Starkey e dal campione dei pesi massimi leggeri UFC Alex “Poatan” Pereira.

I dettagli sulla trama sono ancora piuttosto vaghi, ma sappiamo che Arjona interpreterà “una madre che vive in una roulotte e che si affida a una particolare serie di abilità per proteggere i suoi cari dopo essersi imbattuta in una minaccia sfuggita a una base militare segreta”. Biehn interpreterà il leader di un gruppo d’élite di mercenari che cerca di contenere la minaccia. VelJohnson interpreterà un membro della comunità di roulotte della madre, così come Wareheim. Pereira è il cattivo principale della storia, un personaggio chiamato Il macellaio. Stevens interpreterà invece uno scienziato tedesco che lavora agli esperimenti di fuga.