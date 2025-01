Chris Pine potrebbe unirsi al film Star Wars: Rogue Squadron

Dopo la notizia di ieri sera che Ryan Gosling è in fase di trattative per il film senza titolo di Shawn Levy su Star Wars, sembra che la Lucasfilm stia cercando di ingaggiare un’altra star per un progetto che non ci aspettava vedesse la luce. Anche se nulla è stato confermato ufficialmente, un recente rapporto ha affermato che il film di Rogue Squadron, di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta più di quattro anni fa e che si riteneva esserre stato accantonato, è di nuovo in fase di sviluppo. Il film, che aveva come regista Patty Jenkins, già distintasi per il suo lavoro con Wonder Woman, avrebbe ora potenzialmente trovato il suo protagonista: Chris Pine.

Secondo lo scooper MTTSH, l’attore sarebbe infatti stato puntato come protagonista (non è chiaro se sia effettivamente in trattativa o semplicemente sul radar della Disney). Se la cosa venisse confermata, per Chris Pine si tratterebbe di una nuova collaborazione con Jenkins, avendo per lei interpretato Steve Trevor nei due film dedicati a Wonder Woman. Per l’attore sarebbe però anche un passaggio da un universo fantascientico ad un altro, avendo interpretato il Capitano James T. Kirk nella trilogia reboot di Star Trek della Paramount.

Stando a quanto riportato, Chris Pine era pronto a tornare per un quarto film prima che si decidesse di portare il franchise in una direzione diversa con un cast tutto nuovo. È del tutto possibile che l’attore si sia semplicemente stancato di aspettare e potrebbe lasciarsi alle spalle la Frontiera Finale per esplorare la Galassia lontana lontana. Ad ora la notizia è però priva di fondamenta e va presa come un semplice rumor. Allo stesso modo, non è ancora chiaro se Jenkins sia confermata come regista del progetto né a che punto dello sviluppo esso si trovi. Occorrerà dunque attendere maggiori novità a riguardo.

Cosa è successo al Rogue Squadron di Patty Jenkins?

Nel gennaio del 2021 era stato riportato da Patty Jenkins che il trattamento della storia per Rogue Squadron era quasi completo. Il film avrebbe dovuto essere incentrato su una nuova generazione di piloti di caccia stellari che si guadagnano le ali e rischiano la vita in un’avventura da brivido ad alta velocità che spinge i confini e sposta la saga nell’era futura della galassia. Uno spin-off, dunque, la cui uscita in sala era fissata al dicembre 2023, ma nel settembre 2022 la Disney ha rimosso il film dal suo programma di uscita, lasciando in sospeso il suo destino.

Secondo un rapporto datato all’anno precedente, la Jenkins e la Lucasfilm non sono stati in grado di arrivare ad un accordo su una sceneggiatura per il suo film in programma Rogue Squadron, con la regista che Jenkins ha poi virato su altri progetti che aveva pianificato, incluso l’attesissimo Wonder Woman 3 a Warner Bros Discovery. Quando poi anche quest’ultimo progetto è stato cancellato, la regista si è ritrovata apparentemente senza progetti tra le mani. Recentemente è stato però dunque riportato che Rogue Squadron non era realmente stato cancellato e sembra ora che sia di nuovo in fase di sviluppo.