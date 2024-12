The Truck, la spiegazione del finale: Han Jeong-won e Noh In-ji finiscono insieme?

Il melodramma coreano di Netflix The Trunk si conclude con la rivelazione dell’identità dell’assassino e con la risoluzione dei problemi di relazione tra Han Jeong-won e Noh In-ji. La serie si prepara al gran finale colmando lentamente il divario tra il produttore musicale e la sua finta moglie, che riescono a superare il disagio iniziale e a realizzare i loro veri sentimenti. Tuttavia, diversi ostacoli si manifestano attraverso la gelosa ex moglie di Jeong-won, Lee Seo-yeon, che tenta di costringere il suo ex amante in una varietà di modi tossici. Nei momenti finali, i due raggiungono un certo livello di chiusura nonostante non si siano guardati negli occhi fin dall’inizio. L’inversione dei ruoli nella relazione si manifesta anche in altre parti della storia, che si conclude con una scena ambigua che lascia in sospeso il destino di Jeong-won e In-ji. SPOILER IN ARRIVO.

Il riassunto della trama della stagione 1 di The Trunk

In The Trunk, in seguito alla devastante separazione dall’ex moglie, Han Jeong-won, produttore musicale, cade nella dipendenza da droghe e in un’esistenza priva di gioia, aggravata dal suo carattere timido e ansioso. Si strugge per la sua ex amante, Lee Seo-yeon, cercando di fare del suo meglio per riparare il loro rapporto interrotto e riconquistarla. Tuttavia, lei lo respinge senza mezzi termini, dicendogli che deve aderire alle sue condizioni se vuole rimanere nella sua vita. La condizione è che sia Jeong-wo che Seo-yeon vivranno un anno della loro vita con falsi coniugi organizzati da una società non ufficiale chiamata New Marriage. Sebbene Jeong-won non sia convinto della proposta, non ha altra scelta che accettare. Seo-yeon ha già superato il processo, essendo stata sposata con il suo partner, Yoon Ji-o. Non molto tempo dopo, Jeong-won incontra la sua nuova moglie, Noh In-ji.

Sebbene Jeong-won accetti il nuovo status quo di vivere con un partner combinato, rimane freddo e distante da In-ji. Nel frattempo in The Trunk, sviluppa sentimenti di gelosia nei confronti di Ji-o per averlo sostituito come marito di Seo-yeon. La natura caotica della situazione sfocia spesso in commenti sfogati rivolti a In-ji. Tuttavia, ben presto il protagonista si rende conto che lei non è da biasimare per la sua situazione e, in qualche modo, lo sta aiutando a superare una serie di situazioni. La loro fiducia reciproca si rafforza a tal punto che Jeong-won finisce per addormentarsi una notte senza l’uso di farmaci e droghe, da cui era diventato dipendente per qualsiasi tipo di riposo e tregua. La loro ritrovata compatibilità inizia a infastidire Seo-yeon, che ha un secondo fine per far incontrare Jeong-won e In-ji.

Le cose si complicano ulteriormente quando emergono dei segreti sul passato di Jeong-won e sulla storia di In-ji. Il primo ha vissuto una tragedia nella sua infanzia, avendo partecipato al suicidio della madre, che ha visto maltrattata regolarmente dal padre. La seconda, invece, ha un’idea sbagliata del matrimonio, perché il suo primo marito l’ha lasciata pochi giorni prima della cerimonia nuziale. Questo ha anche avuto un ruolo importante nel suo diventare un’operatrice NM, una persona che va in giro a fare da partner matrimoniale a sconosciuti. Alla fine in The Trunk, diventa protettiva nei confronti della felicità di Jeong-won, desiderando tenerlo al riparo dalle grinfie tossiche della sua ex moglie. Tuttavia, i problemi sorgono a livello personale quando uno stalker del suo passato riappare nel presente, minacciando di sabotare la sua relazione con Jeong-won.

Il finale della stagione 1 di The Trunk: Perché In-ji rompe il suo legame con Seo Do-ha?

È evidente fin dall’inizio che in The Trunk Noh In-ji ha un passato complicato che non è disposta a rivelare da sola. Man mano che la narrazione procede, gli spettatori vengono a conoscenza delle difficoltà del personaggio con il suo primo marito, in particolare del fatto che lui la abbandona pochi giorni prima del loro matrimonio dopo che viene diffuso online un video sulla sua identità bisessuale. Il suo nome era Seo Do-ha e In-ji ha sempre conosciuto la sua vera natura, nonostante la maggior parte delle persone non ne avesse idea. Tuttavia, la madre di In-ji disapprovava la sua relazione con lui e voleva separarli. Così diffuse un video che rovinò la reputazione di Do-ha e rese insostenibile il suo matrimonio con In-ji. Quando lui la lasciò, In-ji capì le sue ragioni, ma si arrabbiò sempre di più con lui quando non la contattò più.

Perciò, per vendicarsi di Do-ha che l’ha abbandonata, In-ji decide di rimanere nel suo appartamento per cinque anni, usandolo come casa propria invece di trasferirsi. Se da un lato questa era una parte del suo ragionamento, dall’altro una parte di lei nutriva la speranza che un giorno lui sarebbe tornato e avrebbe colmato il vuoto che si era aperto nel suo cuore quando se n’era andato. A causa del modo drastico in cui lui è fuggito, Noh In-ji ha perso la fiducia nell’istituzione del matrimonio e questo è stato il motivo per cui ha iniziato a lavorare per New Marriage. Per ironia della sorte, si è sposata con l’idea di essere sposata con persone diverse senza che questo abbia mai significato qualcosa di importante. Naturalmente, questi sentimenti cambiano dopo l’incontro con Han Jeong-won. Tuttavia, verso la fine accade qualcosa di importante che la spinge a rompere definitivamente i legami con Do-ha.

Si scopre che Do-ha torna dal suo esilio e inizia a visitare discretamente l’appartamento di In-ji di notte. La vicina di In-ji, la signora Do-dam, è la prima a notare gli indizi del ritorno dell’uomo. In seguito, In-ji scopre la verità e si incontra con Do-ha. Dopo una scena in cui quest’ultimo mette alle strette lo stalker di In-ji, Eom Tae-seong, fuori dall’appartamento e lo colpisce con un coltello, minacciandolo di stare lontano dalla ragazza. Durante il loro incontro, In-ji e Do-ha hanno finalmente sfogato le loro emozioni, incolpandosi a vicenda degli errori commessi in passato e di come entrambi si siano delusi a vicenda. Dall’interazione è chiaro che qualsiasi speranza In-ji nutrisse di fare pace con Do-ha era inutile, e lascia l’appartamento sconvolta per la perdita ma anche liberata da un fardello che si portava dietro da tempo.

Chi ha ucciso Eom Tae-seong?

Se “Il baule” è in gran parte incentrato sulla relazione tra Han Jeong-won e Noh In-ji, un altro filo conduttore altrettanto essenziale è l’indagine sull’omicidio di Eom Tae-seong nel presente. Il suo cadavere viene ritrovato in un lago e viene aperto un caso di omicidio per scoprire chi lo ha ucciso. Ormai è risaputo che era lo stalker di In-ji. Infatti, è stato determinante nell’aiutare la madre di In-ji a scoprire il filmato che è stato caricato su Internet per diffondere le voci sull’identità bisessuale di Seo Do-ha. A causa sua, tutto nella vita di In-ji è andato completamente a rotoli, compresa la cancellazione del suo matrimonio. Non sorprende quindi che la principale sospettata del caso di omicidio sia In-ji. Tuttavia, alla fine emerge l’identità del vero assassino, Yoon Ji-o, il finto marito NM di Lee Seo-yeon.

Per quanto sia innegabile che In-ji nutrisse un’estrema antipatia nei confronti di Tae-seong, i poliziotti e gli spettatori apprendono che lo stalker aveva numerosi nemici ovunque andasse. Era un individuo abrasivo, odioso e psicopatico, la cui fissazione per In-ji lo portava a non considerare l’umanità degli altri. Per questo motivo, è stato responsabile della morte di persone innocenti che sono diventate un danno collaterale nella sua ricerca di In-ji. La prima persona che ha ucciso è stato un addetto alla sicurezza dell’edificio NM molti anni prima, di cui Ji-o è stata testimone diretta. Successivamente, lo stalker ha ucciso anche un farmacista locale che aveva cercato di chiamare la polizia perché stava cercando di rubare dei medicinali. Il suo stato confusionale lo rendeva un pericolo per tutti, non solo per In-ji, ma soprattutto per il suo datore di lavoro, New Marriage.

Preoccupata che uno scandalo pubblico fosse dietro l’angolo, soprattutto in considerazione di quanto Tae-seong fosse sfacciato e arrogante con i suoi metodi, la NM si preparò a farlo assassinare. L’amministratore delegato della società, Lee Seon, ha ordinato a Yoon Ji-o di occuparsi personalmente del compito. Sebbene non sia un assassino di professione, è un abile schermidore e nutre rancore nei confronti di Tae-seong per il collega della guardia di sicurezza che ha ucciso nell’edificio della NM. Per questo motivo, Ji-o ha preso una barca per andare in mezzo al lago, dove ha incontrato Tae-seong, bloccato sul suo motoscafo. Dopo aver minacciato di porre fine alla loro relazione sul luogo del kayak, quest’ultimo è fuggito da un alterco con In-ji e Jeong-won. Tuttavia, mentre fugge con il bagaglio, viene pugnalato al cuore da Yoon Ji-o e muore abbastanza rapidamente, lasciando il bagaglio sul fondo del lago.

Cosa succede a Lee Seo-yoon? Si allontana da Jeong-won?

L’ossessione malsana di Lee Seo-yoon per Han Jeong-won è indubbiamente un punto critico della storia. In effetti, lei e Eom Tae-seong mostrano alcuni comportamenti simili a questo proposito, anche se diversi nelle loro estremità. Tuttavia, l’architetto utilizza tutta una serie di metodi discutibili per manipolare Jeong-won e indurlo a eseguire i suoi ordini, arrivando a renderlo dipendente da droghe e farmaci inutili e installando telecamere spia in casa sua per tenerlo d’occhio. Questo anche dopo aver saputo che Jeong-won ha una storia terribile con le telecamere spia in casa sua, soprattutto perché erano il metodo preferito di suo padre per tenere d’occhio sua madre. Per questo motivo, alla fine è un sollievo quando la relazione parassitaria si frammenta definitivamente dopo che Jeong-won rompe i suoi legami con lei.

È evidente fin dall’inizio in The Trunk che Seo-yeon è una persona che controlla. Se da un lato questo la rende una persona formidabile per natura, dall’altro le lascia tutta una serie di insicurezze. Così, se sente che qualcuno perde interesse per lei, Seo-yeon diventa sempre più manipolatrice per riconquistare la sua attenzione in qualsiasi modo. Questo è diventato un vero problema per lei durante la gravidanza, quando aspettava il figlio di Jeong-won pur non volendolo lei stessa. Temendo che lui potesse lasciarla se non gli avesse dato un figlio, è andata fino in fondo, ma è diventata depressa man mano che si avvicinava al parto. All’ottavo mese di gravidanza, Seo-yeon ha fatto qualcosa di drastico per sfuggire alla sua situazione. Si è buttata nel traffico e ha ucciso il suo bambino. Il suo piano era di morire nell’incidente, ma fortunatamente è sopravvissuta.

In seguito in The Trunk, uno scioccato Jeong-won ha detto ai medici di salvare prima il bambino e poi Seo-yeon. La moglie è rimasta così ferita da questo commento che ha capito di non avere alcun controllo su Jeong-won e che lui potrebbe sfuggirle da un momento all’altro. Per questo motivo, decise di escogitare un piano molto preoccupante, facendolo sposare con una sconosciuta attraverso il servizio NM, che secondo lei lo avrebbe spinto a struggersi ancora di più per lei. Tuttavia, il piano ha finito per ritorcersi contro di lui, poiché Jeong-won si è innamorato di Noh In-ji. Alla fine, la donna decide di lasciarlo e di impegnarsi con il marito NM, Yoon Ji-o, anche dopo che questi è stato incarcerato per l’omicidio di Eom Tae-seong. La donna ritiene che sia la scelta giusta, accettando se stessa come una “persona cattiva” destinata a un partner altrettanto cattivo.

Quale promessa fanno Han Jeong-won e Noh In-ji? Finiranno insieme?

Al centro di The Trunk c’è la storia d’amore tra Han Jeong-won e Noh In-ji, che si sviluppa a fuoco lento e da nemici ad amanti. I due coniugi, artificialmente sistemati, iniziano con difficoltà, ma con l’avanzare della storia diventano l’uno per l’altro dei pilastri emotivi. Sebbene nessuno dei due sembri interessato a formare una relazione autentica, i due provano inevitabilmente dei sentimenti reali mentre vivono la finzione della fantasia dettata dal contratto di matrimonio NM. Tuttavia, in modo frustrante, i due sono costantemente trattenuti da un percorso di coppia coerente a causa dei loro problemi personali o dell’incapacità di comunicare i loro pensieri e sentimenti in modo più onesto. Per questo motivo, quando alla fine della storia decidono di separarsi e di andare per la loro strada, la situazione non sembra ideale per i due. Tuttavia, questo è basato su una promessa che si sono fatti l’un l’altro.

Negli ultimi istanti, Jeong-won fa demolire la sua casa signorile, con l’intenzione di liberarsi completamente di essa e dei brutti ricordi che essa ha suscitato in lui. Prima della sua distruzione, In-ji si ferma nel luogo per raccogliere le sue ultime cose e partire per la sua strada. La rinuncia a lavorare per l’NM porta a un nuovo inizio della sua vita e alla possibilità di rinnovare la sua carriera professionale in un tipo di lavoro più standard. Lei e Jeong-won conversano per l’ultima volta nella casa, chiedendosi se la loro relazione fosse destinata a durare. Tuttavia, prima di partire, Jeong-won dice a In-ji che se i due si incontreranno due volte in futuro, si daranno una possibilità e non scapperanno più. Anche se non viene mostrato apertamente, In-ji dà la sua approvazione.

Circa un anno dopo, Jeong-won e In-ji, rinvigoriti e ringiovaniti, si incontrano fuori da un insieme di negozi nella zona commerciale della città. Sono sorpresi ma felici di essersi incontrati. Jeong-won le dice che sta cercando un veterinario per uno dei suoi gatti, mentre In-ji sembra godersi un drink. Anche se non entrano nei dettagli su come stanno e come sono stati, i due ricordano che questo è il primo dei due incontri promessi. Chiaramente, ricordano ancora ciò che si erano detti qualche tempo fa, dimostrando quanto tenessero sinceramente l’uno all’altra. Per questo motivo, sembra inevitabile che la loro relazione possa nascere in un prossimo futuro, anche se ritardata di qualche anno fino a quando non si incontreranno di nuovo.